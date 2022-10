“Sei il nostro cuore”: l’amatissima ex di Uomini e Donne è diventata mamma; il dolcissimo annuncio è arrivato sui social.

“Più ti guardiamo e più non capiamo niente, ma una cosa è certa: sei il nostro cuore”. Con queste tenere parole, uno degli ex volti più amati di Uomini e Donne ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta.

Lo ha annunciato attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, dove ha postato il primo scatto, in bianco e nero, della piccola appena nata. Il suo nome è Arianna ed è il grande amore di mamma e papà, già pazzi di lei. Curiosi di conoscere i dettagli di questa splendida notizia? Siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è diventata mamma: è nata Arianna

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso maggio, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era incinta di cinque mesi. E, nelle scorse ore, è arrivata la notizia tanto attesa: è nata la piccola Arianna. Notizia accolta con tanta gioia di amici e fan, che sono ancora affezionati a lei sin dalla sua apparizione nella trasmissione di Maria De Filippi. Trasmissione in cui è stata corteggiatrice, ma non una corteggiatrice qualunque… è stata la scelta! Di chi stiamo parlando?

Di Federica Benincà, ex corteggiatrice e scelta di Marco Cartasegna. Scelta che è avvenuta nel maggio del 2017, col tronista milanese che ha deciso di uscire dallo studio del dating show di Canale 5 proprio con Federica, che ha avuto la meglio sulla ‘rivale’ Giorgia Pisana. La loro storia, però, è durata davvero poco a telecamere spente: i due hanno annunciato la rottura poco più di un mese dopo la scelta, prendendo strade separate, ma salutandosi senza rancore. Poco dopo di un anno, però, la Benincà ha ritrovato il sorriso grazie al suo attuale compagno e, da qualche ora, il papà della sua piccola Arianna.

Si tratta di Ettore Gliozzi, classe 1995, calciatore del Pisa: i due sono insieme dal 2018, anno in cui risalgono i primi scatti ufficiali insieme. Una storia d’amore che prosegue a gonfie vele da ben quattro anni e, con la loro piccola Arianna, oggi formano una famiglia meravigliosa! L’annuncio dell’arrivo della piccola è stato accolto con tantissimo entusiasmo: il post Instagram è stato invaso da una pioggia di likes e commenti, ricchi di parole di affetto e di auguri per i neo genitori. Tra i commenti anche quelli di tantissimi volti noti della tv ed ex protagonisti di Uomini e Donne, da Elisa D’Ospina a Georgette Polizzi, fino a Valentina Rapisarda.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori Federica ed Ettore. E benvenuta al mondo dolce Arianna!