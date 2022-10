La conduttrice racconta di essere single ma ammette: “Il sesso non manca”

La conduttrice ha raccontato di essere single ma ha anche ammesso: “Il sesso non manca”.

Paola ha spiegato che la vita da single è meravigliosa ma il problema è che più non sei con nessuno e più l’abitudine prende il sopravvento: “Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola più ti abitui a starci”. La conduttrice ha alle spalle diverse relazioni con personaggi anche molto noti. E’ stata legata a Marco Bellavia, ex concorrente del Gf Vip, poi si è sposata con Gianni Sperti. Il matrimonio celebrato nel 1999 si è concluso nel 2002. Successivamente ha avuto una relazione di molti anni con Raz Degan, dal 2002 al 2015. Adesso fa sapere di essere single ma ammette che il sesso non manca, in attesa di vedere arrivare quello giusto che, specifica, non cerca. Nel frattempo, dice, si diverte con quelli sbagliati e pensa a se stessa, al suo lavoro e ai suoi allenamenti.