Simona Cavallari è l’attrice più amata della televisione italiana: conoscete il suo titolo di studio?

Simona Cavallari è una delle attrici più amate sul palcoscenico televisivo italiano: ma voi conoscete il suo titolo di studio? Scopriamo qualche dettaglio in più sull’amatissimo personaggio di Viola come il mare.

Simona Cavallari è sicuramente una delle attrici più amate all’interno delle fiction italiane. Celebre è stato il suo ruolo nella fiction televisiva andata in onda su Canale 5, Squadra Antimafia – Palermo Oggi, dove interpretava il personaggio di Claudia Mares, vicequestore che si batteva nella lotta contro la malavita organizzata. Ma quello di Simona Cavallari è un volto molto noto all’interno del panorama artistico italiano. Sono di fatti diversi i successi ottenuti grazie ai ruoli interpretati dinanzi la telecamera.

Classe ’71, Simona Cavallari è nata a Roma. Sin da bambina ha iniziato a percorrere la strada del successo, esordendo dapprima all’età di 7 anni in una pubblicità televisiva, da allora poi non ha più abbandonato il palcoscenico. E’ a partire dall’82 che compie poi il suo debutto nelle vesti di attrice nel film Colomba. Da bambina aveva un altro sogno, quello di studiare per diventare psicologa, ma era anche grande amante della danza e per questo le sarebbe anche piaciuto molto diventare una ballerina. Sebbene sul palcoscenico conosciamo il suo talento come attrice, cosa sappiamo invece del suo privato? Qual è il titolo di studio di Simona Cavallari? Scopriamolo insieme.

Simona Cavallari, il titolo di studio dell’attrice televisiva

Attualmente la vediamo in onda, il venerdì sera nella fiction che la vede protagonista insieme a Can Yaman e Francesca Chillemi, Viola come il Mare.

Da bambina le sarebbe piaciuto diventare una psicologa o una ballerina, ma la vita le ha destinato un altro percorso che l’ha portata a diventare una delle attrici italiane più amate e seguite. Dagli esordi ad oggi, sono tantissimi i ruoli rivestiti all’interno di film e fiction televisive nelle quali ha avuto l’opportunità di entrare nelle vesti di personaggi tutti nuovi. Riuscendo inoltre a dimostrare di sapersi destreggiare bene vestendo i panni di personaggi diversi fra loro. Ma se dal punto di vista pubblico e professionale conosciamo i successi di Simona Cavallari, cosa sappiamo invece della sua sfera privata? In particolare, qual è il titolo di studio dell’attrice?

Dopo essere stata notata all’età di 7 anni, Simona Cavallari ha cominciato la sua carriera televisiva. Il suo sogno era la danza, ma nel frattempo dopo aver frequentato le scuole medie qualche anno più tardi il primissimo esordio televisivo, ha scelto di frequentare il Liceo Classico Virgilio dove ha poi conseguito il diploma. Da allora, ha poi concentrato le sue attenzioni sulla carriera televisiva.