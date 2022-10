E’ stato uno dei volti più amati di Amici ma che fine ha fatto Garrison Rochelle?

Garrison Rochelle è stato uno dei volti più amati delle edizioni passate del seguitissimo talent Amici, ma che fine ha fatto e cosa fa oggi?

Quello di Garrison Rochelle è un volto che abbiamo conosciuto all’interno del talent che vede alla conduzione Maria De Filippi. Ad Amici, per quasi 18 anni, ha di fatti presenziato nelle vesti di docente coreografo per i ballerini ed allievi del programma.

Classe 55, è nato a Dallas. Garrison Rochelle nasce dapprima come ballerino per poi diventare coreografo. E’ stato uno dei volti cardine all’interno del programma, un punto di riferimento per molti anni. Poi però, quel legame si è spezzato ed il coreografo ha ammesso i motivi per i quali dopo anni di insegnamento e di carriera all’interno del talent ha deciso, nel 2018, di rompere quel cordone ed allontanarsi da Amici. E così, dopo aver per anni occupato la cattedra del talent, ecco che ci domandiamo cosa faccia oggi Garrison Rochelle. Che fine ha fatto l’ex docente di Amici?

Garrison Rochelle dopo Amici: cosa fa oggi

Saturo ormai dell’esperienza maturata all’interno del talent, il ballerino e coreografo Garrison Rochelle che ad Amici ha dato e portato tutta la sua esperienza venendo spesso anche a scontrarsi con la maestra Celentano per visioni e pareri diversi, il coreografo nel 2018 ha deciso di lasciare il programma e di conseguenza la cattedra del talent. Ma cosa fa oggi? A Tv Blog ha raccontato le motivazioni che lo hanno portato alla decisione finale di lasciarsi alle spalle l’esperienza come docente ad Amici, tuttavia non avrebbe escluso la possibilità di lasciare aperta quella porta e tornare se la conduttrice dovesse pensarci su. Ma non solo, perché ha poi raccontato cosa gli piacerebbe fare oggi ed in che modo vorrebbe occupare il suo tempo.

Di fatti, ad oggi che di anni ne ha 67, Garrison non ha mai nascosto la sua passione ed il suo interesse per il canto e per la recitazione. E così, già durante la pandemia, come lo stesso ha rivelato, ha deciso di prendere lezioni per accrescere la sua preparazione. Ma c’è anche un’altra cosa che il coreografo ha rivelato. “Alla giovane età di 67 anni ho deciso di cimentarmi in altro, cioè di dedicare più tempo al canto e alla recitazione, ma anche alla conduzione tv. Lo avevo deciso quando ho lasciato Amici ma poi è arrivato il covid che ha massacrato e bloccato tutti“, ha rivelato Garrison che ha quindi fatto sapere che si vedrebbe molto bene nel ruolo di conduttore.

Dopo una carriera trascorsa dietro la cattedra, il ballerino e coreografo diventerà anche conduttore? La tenacia, come lo stesso Rochelle ha fatto sapere, non gli manca.. Per cui, tutto potrebbe essere possibile! E voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere Garrison Rochelle alla conduzione di un programma televisivo?