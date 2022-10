Vite al Limite, mai visto Nowzaradan così furioso: decisione shock, come sta oggi la paziente

Non si era mai visto prima d’ora il dottor Nowzaradan così furioso a Vite al Limite: la sua è stata una decisione inevitabile, come sta oggi.

In tutte le edizioni di Vite al Limite, il pubblico del programma ha sempre visto il buon Nowzaradan in vesti ‘pacifiche’ e disposto ad aiutare i suoi pazienti. Durante la messa in onda di una puntata della settima stagione, l’amato medico chirurgo iraniano ha completamente perso le staffe verso la sua paziente, prendendo una decisione shock. Non si era mai visto un Nowzaradan così furioso, ma la sua reazione è stata più che inevitabile.

Così come Garrett e Robin – la coppia di nipote e zia che hanno sconvolto tutti con la loro storia e trasformazione – anche la nostra protagonista ha preso parte a Vite al Limite nel corso della settima stagione del programma. Con un peso di esattamente 275 kg e completamente impossibilitata a fare ogni cosa, la donna ha voluto chiedere al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la sua vita, ma non ci è affatto riuscita.

Nowzaradan furioso a Vite al Limite: cos’è successo e come sta oggi la paziente

Il dottor Nowzaradan pensava davvero che la sua paziente potesse battere ogni record, persino quello di Melissa Morris della prima edizione, ma non è stato affatto così. Seppure intenzionata a ritornata in forma per via dei suoi 275 kg, la donna non è riuscita affatto a dimagrire e nemmeno seguire la dieta prescrittale dal medico chirurgo iraniano, deludendo completamente le sue aspettative.

Certo, non è assolutamente la prima volta che un paziente della clinica di Houston non riesce a rispettare il regime alimentare impostogli, ma nessuno aveva mai visto un Nowzaradan così furioso. Giunta all’ottavo mese del suo percorso e registrando pochissimi progressi, il medico chirurgo iraniano non ha potuto fare a meno di prendere una decisione shock: espellerla dal programma! Una reazione decisamente ‘anomala’, ma del tutto inevitabile!

Ricordate la storia di Angela Gutierrez? È proprio di lei che stiamo parlando! La donna, per via del suo atteggiamento ostile nei confronti della dieta e della sua rinascita, ha dovuto abbandonare la clinica con pochissimi risultati. Ad oggi, però, siete curiosi di sapere come sta? È proprio qui che viene il bello! Siamo riusciti a rintracciare la Gutierrez su Facebook ed abbiamo notato che, ad oggi, è tutt’altra persona! Non sappiamo se abbia registrato questi risultati da sola o se sia fatta aiutare da terze persone, ma il suo cambiamento è decisamente notevole. Eccola qui in un suo scatto recentissimo:

Sembrerebbe che dopo l’addio a Vite al Limite, Angela abbia realmente capito quanto era importante per lei ritornare in forma. Ad oggi, però, ci auguriamo che non perda mai di vista il suo obiettivo.