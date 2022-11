Ex GF Vip, grave lutto: “Continua a splendere da lassù”, il triste annuncio è arrivato attraverso i social.

Continua l’avventura dei concorrenti nella casa del GF Vip. Si tratta della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che anche quest’anno sta appassionando milioni di telespettatori. Ieri è andata in onda una nuova puntata della trasmissione di Canale 5 e, proprio ieri, non è stata una giornata facile per uno degli ex protagonisti più amati del programma.

Attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, l’ex concorrente ha comunicato di aver perso una persona a lui molto cara. “Continua a splendere da lassù”, ha scritto nella sua story di Instagram, dove ha condiviso una dolce foto ricordo. Un annuncio che ha spezzato il cuore dei fan, che non hanno perso tempo a far sentire il proprio affetto e e la propria vicinanza all’ex protagonista del reality.

Grave lutto per l’ex concorrente del GF Vip: l’annuncio sui social è commovente

Un lutto dolorosissimo per uno dei concorrenti più amati delle ultime edizione del GF Vip. Parliamo di Andrea Zenga, che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare nel corso della quinta edizione del reality show di Canale 5. Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, nelle scorse ore, il figlio di Walter Zenga ha voluto dare l’ultimo saluto ad una persona speciale per lui.

“Ciao Nonna, continua a splendere da lassù, ti voglio bene”. Queste le parole che Andrea allega ad uno scatto dolcissimo che ritrae la sua mamma, Roberta Termali, e la sua nonna Gianna. È così che Andrea ha annunciato la scomparsa della sua amata nonna materna, che ha voluto ricordare sui social con una tenerissima foto. Un annuncio che ha addolorato i tantissimi fan dell’ex gieffino, che non hanno smesso di seguirlo e supportarlo anche dopo la partecipazione al reality. Reality durante il quale ha conosciuto la sua metà, Rosalinda Cannavò: la loro storia d’amore procede a gonfie vele e l’attrice è una vera spalla per Andrea.

“Lì con te, sempre, nei momenti belli e quelli più difficili. Per essere l’uno la forza dell’altro”, ha scritto Rosalinda in una story dedicata al suo compagno, facendogli sentire tutto il suo amore e il suo sostegno in questo momento così doloroso.

Un sostegno che Andrea ha ricevuto anche dai migliaia e migliaia di fan che seguono ed appoggiano lui e la coppia ‘Zengavò’, con tanto affetto, da ormai due anni. Una valanga di messaggi per lui sui social, in particolare su Twitter, dove l’ex gieffini è stato inondato di affetto. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare ad Andrea Zenga le nostre più sentite condoglianze per la sua perdita.