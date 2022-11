“È imbarazzante”, Floriana rivela la cifra che guadagnava dopo il GF e quanto guadagna oggi

“È imbarazzante”, Floriana rivela la cifra che guadagnava dopo la partecipazione al GF e quanto guadagna oggi; la confessione non passa inosservata.

Sono passati venti anni dalla sua prima apparizione in tv, nella casa del Grande Fratello. Floriana Secondi, però, non ha perso la sua schiettezza e il suo essere diretta e lo ha dimostrato anche nell’intervista a Belve, trasmessa qualche giorno fa.

Un’intervista nella quale la vincitrice della seconda edizione del reality di Canale 5 si è raccontata senza filtri, ripercorrendo i momenti più del suo passato e lasciandosi andare ad alcune confessioni inedite. Durante la chiacchierata con Francesca Fagnani, la romana ha confessato quanto arrivava a guadagnare nel momento di massima popolarità, post Grande Fratello, e quanto guadagna oggi.

Floriana Secondi, quanto guadagnava dopo il GF e quanto guadagna adesso: “È una vergogna”

Un esempio di chi ha cercato un riscatto, un modo per farcela. È così che Floriana Secondi si è definita nel corso dell’intervista a Belve, il programma Rai condotto e ideato da Francesca Fagnani. Un passato difficile, quello di Floriana, segnato da episodi terribili, dai problemi di tossicodipendenza della mamma agli anni vissuti in orfanotrofio. La romana si è raccontata a cuore aperto, parlando ovviamente anche del periodo del Grande Fratello.

Era il 2003 quando Floriana ha vinto il reality di Canale 5, venendo inondata da una straordinaria popolarità. E da tanti soldi. “In un periodo ho cominciato a piangere. Ero disperata perché guadagnavo così tanti soldi, facevo le serate, guardavo il conto corrente ma non capivo se la gente voleva stare con me perché ero Floriana o per quello che rappresentavo”, ha rivelato l’ex concorrente. Che oggi continua a presenziare in tv, in diverse trasmissioni, come l’Isola dei Famosi, reality al quale ha partecipato lo scorso anno. Ma Floriana continua anche a lavorare lontano dal piccolo schermo, essendo proprietaria di uno stabilimento balneare, oltre che con le serate in discoteca. Ma quanto guadagna?

La conduttrice lo ha chiesto apertamente e, come sempre, la Secondi non ha esitato a rispondere con sincerità, rivelando quanto guadagnava dopo il Grande Fratello e quanto guadagna oggi: “Guarda che è una vergogna quello che sto per dire, è imbarazzante. Per una serata sola mi pagavano anche 20 mila euro in mezz’ora, adesso vado a prendere 1000 euro, o 1500 proprio se mi dice bene”.

A questo punto, Floriana spiega cosa nn ha funzionato nella sua recente esperienza in Honduras, a L’Isola dei famosi :”I reality sono cambiati, venti anni fa la semplicità quasi scandalizzava. Oggi mi sono trovata in una situazione che non mi piaceva, mi aspettavo una registrazione 24 ore su 24, dove si vedevano tutte le mie attività, invece se ne è vista una sola, quando litigavo e questa cosa mi ha dato fastidio. Mi sono comportata male e non mi sono piaciuta”.