Federico Fashion Style, com’era prima di diventare famoso come oggi: vedere questo scatto del passato vi lascerà senza parole.

E’ tra l’hair stylist più famosi ed è anche tra i più amati, Federico Fashion Style ne ha fatta di strada e oggi gode di fama e successo. Il suo vero nome è Federico Lauri, ha aperto il suo primo salone ad Anzio e da quella prima apertura non si è più fermato. Negli anni ne ha aperti altri in diverse zone d’Italia. Il talento l’ha portato anche in tv dove grazie ai programmi televisivi è diventato super noto, come ne Il salone delle meraviglie.

Nel format il parrucchiere racconta e mostra le sue giornate con le clienti. Clienti che come avrete avuto modo di vedere sono anche molto famose. Oggi è un hair stylist affermatissimo: la sua carriera in questo ambito è iniziata molti anni fa e trova tracce nella sua infanzia. Infatti Federico ha sempre avuto una grande passione per questo settore tanto che era difficile non notarlo. La prima a vedere ciò fu proprio sua madre.

Nel corso degli anni, il parrucchiere delle star è cambiato, e ad essere colpito è il suo look. Infatti rispetto a molti anni fa adesso indossa uno stile che non passa mai inosservato, molto luminoso. Anche la sua chioma ha cambiato acconciatura, anche se, ancora oggi non è sempre la stessa: vediamo com’era anni fa in questa foto del passato.

Federico Fashion Style, com’era prima di diventare famoso come oggi: da notare il cambiamento in questo scatto

Il tempo trascorre veloce anche se a volte sembra lento. All’improvviso ci guardiamo alle spalle e vediamo dietro gli anni passati. Nel corso degli anni ognuno di noi cambia, non solo caratterialmente, ma anche fisicamente e il cambiamento può interessare anche il look che decidiamo di modificare a nostro piacimento.

Ed è proprio quello che ha fatto Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star. Dai suoi esordi ad oggi il cambiamento lo si può notare nel suo aspetto e riguarda soprattutto il suo stile. In questi ultimi anni infatti, rispetto agli esordi, lo ha stravolto completamente. Oggi mostra un look molto più esuberante e un’acconciatura differente rispetto al passato: ricordate com’era qualche anno fa?

Questa è una foto che risale al 2015, recuperata dal suo seguitissimo profilo instagram, e già allora il suo nome si faceva sentire. Facendo il confronto con adesso, ci sono state delle modifiche. Sicuramente Federico Lauri ha cambiato pettinatura, adesso solitamente porta i capelli più morbidi in avanti ma sempre lunghi anche se cambia spesso acconciatura, portandoli indietro. Inoltre ha modificato il look. Gli piace farsi notare e lo stile sfoggiato rispecchia molto la sua personalità.