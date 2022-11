Amatissima negli anni ’90, ma dopo il successo in tv fa tutt’altro: ha drasticamente cambiato vita

Era amatissima negli anni ’90, ma dopo il successo riscosso in tv oggi ha deciso di fare tutt’altro: ha cambiato drasticamente vita.

Sono davvero tantissimi quei volti che si sono alternati sui nostri piccoli schermi nostrani e che hanno saputo fare la storia della tv italiana, ma questo di cui vi parleremo tra qualche istante è tra i più importanti ed amati degli anni ’90. Esordita in un noto programma tv del tempo, la giovanissima ha saputo facilmente conquistare tutti. Non solo ha saputo cavalcare la cresta immediatamente, ma ha anche iniziato prendere parte a diverse trasmissioni di successo.

Seppure l’incredibile successo riscontrato intorno gli anni ’90, la giovanissima donna ha scelto di dire ‘addio’ al mondo della tv. Anche lei – così come Walter Nudo, che ad oggi si dedica a tutt’altro nella sua vita – ha voluto allontanarsi dal mondo dei riflettori e di fare altro.

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista a Fanpage del Luglio scorso, infatti, la donna ha raccontato di aver chiuso con la televisione e di fare, ad oggi, tutt’altro. Capiamone qualche cosa in più da vicino.

Era amatissima negli anni ’90, ma oggi fa tutt’altro: la sua vita dopo il successo in tv

Nonostante fosse amatissima negli anni ’90, come dicevamo, la giovane donna ha scelto di cambiare completamente vita una volta terminata la sua esperienza nel famoso programma e di fare tutt’altro. Proprio recentemente, infatti, a Fanpage ha raccontato di aver lavorato per circa due anni come cassiera nel negozio di parrucchiera del suo compagno a Roma, ma di aver dovuto dire ‘addio’ a questo mestiere in seguito all’avanzata del Covid. “Abbiamo chiuso per via della pandemia. Eravamo in zona Parioli. L’affitto era altissimo e nonostante ci fosse il Covid, noi dovevamo pagarlo”, ha spiegato.

Terminata questa parentesi della sua vita, l’ex volto tv ha spiegato di aver iniziato a svolgere il mestiere di badante. Una signora, infatti, cercava una donna che potesse fare compagnia ed accudire sua madre di circa 90 anni e lei non ha perso occasione e si è proposta. “Non vado lì e vengo stipendiata”, ha detto a Fanpage. Spiegando di aver stretto un legame fortissimo con l’anziana signora e di prendersi cura di lei in tutto per tutto.

Insieme a Cristina Quaranta, che recentemente ha lasciato di stucco con le sue parole, anche Ilaria Galassi è stata un volto super amato di Non è la rai. È proprio lei che, dopo il successo in tv, non ha voluto continuare il suo cammino in tv. Ed ha scelto di dedicarsi ad altro nella sua vita.

In diverse occasioni, Ilaria ha preso parte a numerosi salotti, ma vi farebbe piacere vederla un po’ più spesso in tv?