“Uscivo soltanto se c’era la droga”, drammatica confessione della showgirl

Dal 2018 alla conduzione del programma in onda su Rai 2, Belve, Francesca Fagnani ospita nello studio televisivo donne del mondo dello spettacolo che hanno saputo conquistare un loro spazio in una società dove si respira puro maschilismo.

All’interno del programma, la conduttrice tocca argomenti e tematiche di vario genere che riguardano la storia dei protagonisti di ogni puntata. In quella andata in onda ieri sera, la conduttrice ha ospitato una nota showgirl la quale, dopo un preambolo su una sua precedente storia d’amore ormai naufragata, ha parlato di un momento del passato molto difficile. Momento che ha attraversato con non poche difficoltà, e dal quale oggi è molto lontana. “Uscivo soltanto se c’era la droga“, la drammatica confessione della showgirl.

A Belve, la drammatica confessione della showgirl: “Uscivo soltanto se c’erano droghe”

La puntata andata in onda di ieri sera di Belve, con alla conduzione Francesca Fagnani ha registrato un numero di ascolti davvero molto alto. Sarà in particolare per i noti volti ospitati e per la portata dei racconti e dei retroscena emersi durante l’intervista. Fra queste, quella della showgirl e del suo momento decisamente drammatico e difficile.

Una storia d’amore passata, quella con Roberto Benigni che la showgirl ha definito intensa. L’amore è poi naufragato perché nel frattempo l’amatissimo artista aveva ormai intrapreso un’altra strada con la sua compagna di vita. Ha deciso così di non parlare di quella storia, in quanto entrambi hanno ormai preso strade differenti. Ma ripercorrendo la storia dei suoi amori passati, Eva Grimaldi ha raccontato di un passato non facile. Un momento difficile dal quale è riuscita ad uscire grazie alla vicinanza della sua attuale compagna, Imma Battaglia, che è riuscita ad allontanare la showgirl da quelli che considerava come ‘vizi pericolosi’. Fra questi, in particolare la vicinanza all’alcool ed alla droga. Dopo essere stata abbandonata di punto in bianco dal suo ex marito, ha cercato rifugio nell’alcool. Ma la dipendenza che l’ha portata a toccare il fondo è stata quella dalla droga della quale in un certo periodo ha abusato molto, come la stessa ha raccontato. “Ho fatto uso di cocaina, non ero tossicodipendente ma ho abusato molto. E’ stato il mio punto più basso, uscivo solo se c’era la droga“, ha detto Eva Grimaldi.