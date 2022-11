Uomini e Donne, “Ho scoperto dei messaggi”: spunta la verità sulla rottura dell’amatissima coppia nata nella trasmissione di Canale 5.

La notizia della loro rottura è trapelata già da diversi mesi, ma nelle ultime ore è sputato fuori qualche dettagli in più sulla loro separazione. A parlarne è stata l’ex tronista di Uomini e Donne, che si è lasciata andare ad un lungo sfogo attraverso le sue stories di Instagram.

Pur avendo preferito non tornare sull’argomento, l’ex volto di Canale 5 si è vista costretta a fare delle precisazione, per via dei tanti messaggi che sta ricevendo dai fan. Nei video condivisi nelle stories, l’ex tronista rivela il motivo per cui è finita davvero con quello che fu il suo corteggiatore nella trasmissione di Maria De Filippi. “Ho scoperto altre cose”, ecco le sue parole nel dettaglio.

L’ex tronista di Uomini e Donne rivela: “Ci siamo lasciati perché ho scoperto dei messaggi”

“Io sono stata sempre una signora perché non ho mai rivelato il reale motivo della rottura, ma visto e considerato quello che sta succedendo sui social, voglio precisare che io di questa storia non ne sapevo nulla, io tutte le frequentazioni che aveva il mio ex marito durante la nostra relazione non le conoscevo, le sto conoscendo adesso insieme a voi”.

Queste le parole di Teresa Cilia, che, attraverso le sue stories di Instagram, ha deciso di fare chiarezza in merito alla sua storia, ormai terminata, col suo ex marito Salvatore Di Carlo. Quest’ultimo, negli ultimi giorni, è stato beccato in compagnia di un’altra donna e alcuni hanno ‘criticato’ Teresa, colpevole, secondo loro, di aver perdonato diversi tradimenti nel corso della loro storia. L’ex tronista ha precisato che non è affatto andata così, ma ammette di non faticare a credere a quello che legge: “Alla luce del fatto di quello che è successo tra me e lui posso immaginare e ci credo vivamente a questa cosa, ma sto passando io per cornuta, che poi non c’è niente di male. A me in questo momento non interessa nulla né di quello che fa lui, né di quello che andrà a fare e sinceramente neanche di quello che ha fatto con me. Lo sapete perché? Perché io ho la coscienza pulita”.

Teresa sottolinea di essersi comportata sempre da donna con la D maiuscola e di non avere rimorsi né rimpianti, nonostante come sia andata a finire: “Quello che si deve vergognare, casomai, è lui, non sono di certo io. Io di queste cose non ne sapevo nulla, perché sono troppo pura, troppo vera. Non potevo mai immaginare una cosa del genere“. A questo punto, arriva una confessione inedita.

“Io e Salvatore ci siamo lasciati perché ho scoperto altre cose, ho scoperto dei messaggi. Può anche rispondere…”, dichiara Teresa, che ammette di sentirsi fortunata, oggi, per aver voltato pagina. “Non mi manca nulla, sto riscoprendo cose meravigliose, emozioni pazzesche. Non ho perso nulla, anzi ringrazio per quello che è successo. Sono convinta che Dio mi ha preso per i capelli e mi ha salvata, e se gli mancherà ci si abituerà”, ha concluso.