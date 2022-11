“Mi spiace morire, avevo tanti progetti”: la confessione dell’artista a Che Tempo che Fa gela tutti

“Mi spiace morire avevo tanti progetti”, a Che Tempo che Fa l’amatissima artista gela tutti con la sua inaspettata confessione

La puntata andata in onda Domenica Sera su Rai 3 di Che Tempo che Fa, ha ospitato all’interno del programma una delle artiste più amate nel panorama artistico italiano, soprattutto in quello musicale. Fabio Fazio ha così ospitato una delle voci più famose che hanno fatto la storia della nostra musica.

All’interno del format che vede alla conduzione Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, abbiamo visto passare volti noti ed amatissimi dal pubblico. Fra questi l’amatissima artista che negli studi televisivi Rai ha fatto una confessione che non ci saremmo aspettati. “Mi spiace morire, avevo tanti progetti“. Scopriamo cosa ha raccontato.

Ornella Vanoni è stata ospite nell’ultima puntata andata in onda a Che Tempo che Fa. E’ giunta in studio con un piede fasciato a causa di un infortunio subito di recente. Il tutto è accaduto a causa di un buca nella quale è finita rompendosi il femore. Ha così fatto il suo ingresso in studio ed ha dapprima raccontato la dinamica dell’incidente del quale è rimasta vittima. Inciampata nella buca, urlava di dolore per l’infortunio subito. A quel punto, una persona le ha prestato soccorso facendola arrivare in ospedale.

A causa dell’incidente la Vanoni ha dovuto così rimandare il suo tour musicale. Ma durante la sua ospitata televisiva, si è certamente parlato dei suoi 70 anni di carriera. Una carriera che le ha permesso di diventare ad oggi un personaggio noto ed amatissimo, un’artista grandissima! Una carriera longeva quella dell’amatissima artista che con la sua musica ha conquistato milioni di italiani. Il suo curriculum artistico sottolinea il suo enorme talento. Segue così un video in cui sono raccolti i migliori successi dell’artista che in quel momento non può fare a meno di confessare la sua angoscia dovuta al dispiacere di dover lasciare questo mondo.

“Mi spiace morire, avevo tanti progetti”, ha detto l’artista facendo così una confessione che in studio ha gelato tutti. La cantante 88enne si è lasciata andare ad un momento di riflessione molto importante. “Speriamo di tirare avanti però c’è un limite. Avere una testa che non invecchia e un corpo che invece sì“, ha detto la nota cantante.