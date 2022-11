Fiocco azzurro in famiglia! “Benvenuto amore di mamma e papà”: l’annuncio della coppia sui social

Copia snippet di codice

Con un meraviglioso scatto sui social la coppia ha fatto il suo annuncio! Fiocco azzurro in famiglia: “Benvenuto amore di mamma e papà”

Poche ore fa la loro vita è completamente cambiata! Il loro mondo si è tinto di azzurro. E’ con un meraviglioso e dolcissimo primo scatto sui social che la nota coppia ha fatto il suo annuncio: sono diventati genitori per la prima volta!

Sui social si sono mostrati sempre molto complici. Sebbene inizialmente la nota fashion blogger avesse tenuto nascosta e privata la sua relazione, a poco a poco ci ha mostrato sempre di più i dettagli della sua nuova vita fino a fare a tutti il lieto annuncio. Era il mese di Aprile quando, immortalando con uno scatto un frame del calciatore che teneva sotto la sua maglia sportiva il pallone da calcio per simulare una pancia, hanno fatto sapere al mondo che presto sarebbero diventati genitori. Oggi, quel giorno è arrivato ed ora sono pronti a vivere la loro splendida nuova vita in tre!

La loro nuova vita in tre! Lo splendido annuncio della coppia: sono diventati genitori e la loro vita si tinge di azzurro

Prima l’annuncio della gravidanza, poi il gender reveal con il quale avevano reso partecipi i loro followers sui social ed ai quali avevano rivelato il sesso del bebè. Presto si sposeranno. “Non vedo l’ora di essere tua moglie“: aveva scritto nella didascalia del post con il quale avevano reso noto il lieto evento. Ma prima dei fiori d’arancio per la coppia un altro magico evento era alle porte ed è finalmente realtà! Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago pochissime ore fa. Solamente qualche settimana fa la nota influencer aveva spiegato il significato del nome del loro bambino.

Una vita a colori quella della bella influencer napoletana che ha conosciuto finalmente l’amore e che oggi più che mai vede l’azzurro padroneggiare nella sua splendida tavolozza! Da pochissime ore la coppia ha fatto il proprio annuncio sui social. Con uno scatto in cui immortalano il primo scatto del bebè, hanno fatto sapere al mondo di essere finalmente in tre. “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio. Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto“, ha scritto il neo papà Mattia Zaccagni. E invece, con uno scatto che vede papà Zaccagni tenere tra le braccia il suo pargoletto, la neo mamma Chiara ha scritto: “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire“. Un momento molto emozionante per la coppia che si prepara ad aprire loro le porte di una nuova vita. Benvenuto al mondo Thiago!