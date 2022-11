Milly Carlucci prima di Ballando con le Stelle: come è cambiata in questi anni, il prima e dopo

Com’era Milly Carlucci prima di Ballando con le Stelle: spunta lo scatto del passato della nota conduttrice, come è cambiata

La nota conduttrice di Ballando con le stelle è sicuramente un volto iconico nel mondo dello spettacolo. Nota in particolare per aver preso in mano le redini della conduzione dello storico show che dal 2005 porta sul palcoscenico volti noti dello spettacolo per esibirsi in nuove performance a passi di danza, Milly Carlucci ha ottenuto un successo davvero clamoroso! Ma, è in realtà da molto prima del 2005, che la storica conduttrice ci ha conquistati!

Era poco prima degli anni ’80 quando Milly Carlucci ha debuttato sul piccolo schermo, al fianco di volti amatissimi. Dapprima come modella, poi come showgirl per poi affermarsi come conduttrice. Insomma, non ha più smesso di stupirci. Un talento che è stato un crescendo che ha permesso a Milly Carlucci di intraprendere la strada della conduzione con un successo inedito. Ed una bellezza che però sin dagli inizi non è certamente passata inosservata. Ancora oggi, che di anni ne ha ben 68, vanta una bellezza davvero indiscutibile. Ma qual è il suo segreto? Ma voi ricordate com’era Milly Carlucci prima di Ballando con le stelle? In questo scatto del passato, risalente al 1993 possiamo risalire al prima e dopo della nota conduttrice. Non potete perdervelo!

Come è cambiata negli anni Milly Carlucci: il prima e dopo

Ci ha conquistati con il talento, la sua semplicità e la sua enorme bellezza. Oggi all’età di 68 anni vanta la medesima bellezza che vantava quando da giovanissima ha intrapreso la carriera nel mondo televisivo. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto negli anni ’80. Da allora, Milly Carlucci non si è più fermata ed è riuscita ad affermarsi come una delle conduttrici televisive più amate e seguite. Ma come è cambiata negli anni? Uno scatto del passato ecco che ritrae la storica conduttrice nel lontano ormai 1993. Ben 29 anni fa, Milly Carlucci a ‘Scommettiamo che..‘ ci aveva già conquistati con una naturalezza unica ed inimitabile. Guardate un po’, il prima della conduttrice. Ecco com’era da giovanissima!

Sebbene siano passati un bel po’ di anni da allora, dal 93 ad oggi possiamo dire che Milly Carlucci non abbia certamente perso quella bellezza naturale che da sempre l’ha contraddistinta. Molti si domandano se ci sia lo zampino di qualche ritocco estetico. Ma la conduttrice a questo proposito è stata piuttosto chiara ed ha fatto sapere che oltre a prendersi estrema cura di se stessa, si prende cura della sua pelle con un laser che stimola la produzione di collagene. Per il resto, è tutto frutto di madre natura! Insomma, a parte qualche cambio look sulla sua splendida e folta chioma bionda, possiamo a gran voce dire che Milly Carlucci sia sempre la stessa.

E voi non la trovate splendida?