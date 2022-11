Da Uomini e donne all’altare: “Ci sposiamo il 7 dicembre”, splendida notizia per i fan della coppia nata nella trasmissione di Maria De Filippi.

Quanti amori abbiamo visto nascere nello studio di Uomini e Donne in tutti questi anni? Impossibile rispondere con un numero esatto, poiché grazie alla trasmissione di Maria De Filippi si sono formate tantissime coppie.

Per alcuni l’idillio è durato poco e la relazione non è proseguita a lungo lontano dalle telecamere, ma in molti, grazie a Uomini e Donne, hanno trovato l’amore di una vita. È il caso di Beatrice Valli e Marco Fantini, conosciutisi otto anni fa, oggi felicemente sposati e in attesa della loro terza figlia. Ma è anche il caso della coppia di cui vi parliamo oggi, che è ad un passo dal pronunciare l’emozionante ‘sì’! I due ex protagonisti del programma di Canale 5 si sposeranno il 7 dicembre 2022, tra pochissimi giorni. Alle nozze saranno invitati anche diversi volti della trasmissione, ecco tutti i dettagli.

“Ci sposiamo il 7 dicembre”, matrimonio in arrivo per la coppia di Uomini e Donne

La proposta di matrimonio era arrivata in studio, a Uomini e Donne, dove erano tornati come ospiti un po’ di tempo dopo la loro uscita di scena. Per la coppia nata in tv, però, non sono mancati i momenti difficili e le nozze furono annullate per via di un problema di salute che ha colpito la ex dama. Oggi, però, il sogno sta per realizzarsi e il matrimonio è davvero vicino.

Parliamo di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, i due ex protagonisti del trono Over che si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne. Programma dove sono tornati nel 2021 per annunciare le nozze, ma il destino ha giocato a Luisa un brutto scherzo: la dama ha dovuto affrontare un nuovo tumore, al seno, e la coppia si è vista costretta a rimandare la cerimonia. Cerimonia che, però, adesso sta per svolgersi, per la gioia dei tantissimi sostenitori di questa meravigliosa coppia.

Come annunciato da loro stessi in un’intervista al magazine della trasmissione, il matrimonio si svolgerà il 7 dicembre, una data che hanno scelto per permettere a tutti gli invitati di essere presenti, essendo il ponte dell’Immacolata. Invitati tra i quali figurano diversi volti noti di Uomini e Donne, a partire da Sabrina Travaglini e Barbara De Santi. Le due ex del trono Over celebreranno rispettivamente il rito civile e il rito simbolico.

Non solo: a festeggiare con Luisa e Salvio ci saranno anche Valentina Autiero e Roberta Di Padua (quest’ultima è nuovamente nel parterre, dopo un periodo di stop dal programma). In attesa del grande giorno, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a una delle coppie più vere tra quelle nate nella trasmissione. Tanta felicità per voi!