Brutto colpo per Antonino Spinalbese: non si aspettava nulla del genere; cosa è successo al concorrente del GF Vip.

Una puntata infuocata, quella del GF Vip andata in onda ieri, lunedì 28 novembre 2022. Una puntata in cui Alfonso Signorini ha trattato diverti temi, raccontando tutto quello che è accaduto nel corso della settimana. E tra i protagonisti della puntata, ancora una volta, anche Antonino Spinalbese.

Dopo l’amicizia speciale con Ginevra Lamborghini e il flirt con Giaele De Donà, l’ex compagno di Belen Rodriguez si è avvicinato ad Oriana Spinalbese, l’influencer entrata in casa solo poche settimane fa. Tra loro, però, sembra essere già tutto finito, proprio per volere dell’hairstylist, che ritiene la venezuelana troppo superficiale per stare con lui. Qualcuno è d’accordo, ma in molti, sui social, si sono scagliati invece contro di lui, attaccandolo in maniera decisamente eloquente. Tra questi anche lei…

GF Vip, brutto colpo per Antonino Spinalbese: il duro attacco

Non ha trattenuto le lacrime, Oriana Marzoli, nel corso della puntata di ieri del GF Vip. La concorrente non nasconde di essere cotta di Antonino e vive con sofferenza il fatto che per il suo coinquilino la loro storia sembra non essere mai esistita. In pochi giorni, l’hairstylist sembra aver resettato completamente i giorni e la complicità vissuta con la new entry, con la quale ha un rapporto sempre più freddo. Soprattutto durante il confronto con Ginevra, Oriana è crollata, sentendosi completamente ‘dimenticata’ da Antonino. Rottura definitiva o ci sarà un riavvicinamento nei prossimi giorni? In attesa di scoprirlo, sui social c’è chi ha preso le difese di uno o dell’altro concorrente, commentando come sempre la puntata attraverso l’hashtag ufficiale. Tra i commenti dei telespettatori, ne è spuntato uno che non poteva passare inosservato.

Una telespettatrice speciale si è lasciata andare ad un commento decisamente pungente rivolto proprio a Spinalbese, del quale, sembra chiaro, non ha apprezzato il comportamento un casa. Di chi stiamo parlando?

Di Anna Pettinelli, che senza peli sulla lingua ha definito l’ex fidanzato di Belen un “narcisista patologico”. La conduttrice radiofonica sottolinea come le donne non siano in grado di riconoscere un uomo così e finiscano per esserne attratte e contenderselo. Ecco le sue parole, affidate ad un tweet pubblicato proprio durante la diretta di ieri:

Un pensiero chiaro, quello dell’ex prof di Amici, che in più di un’occasione ha espresso la sua opinioni in merito al reality show di Canale 5. Un tweet che non è passato inosservato e che ha creato diversi botta e risposta tra i fan. In molti hanno appoggiato l’idea di Anna, criticando il percorso di Antonino nella casa del GF Vip. Voi avete seguito la puntata di ieri? Da che parte state?