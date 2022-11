“La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando”: l’annuncio dell’amata coppia emoziona i fan

“La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando”: l’amata coppia ha emoziona i fan con un meraviglioso annuncio sui social.

E’ arrivato all’improvviso l’annuncio della coppia, è stato inaspettato e molto emozionante. Il primo incontro c’è stato circa un anno fa e da allora sono inseparabili. Si sono conosciuti nella casa del GF Vip e fin dall’inizio non hanno mai nascosto l’interesse. E’ stato come una sorta di colpo di fulmine, entrambi avevano da subito affermato di provare belle sensazioni.

In poco tempo il loro rapporto si è consolidato e agli occhi dei telespettatori è stato impossibile non notare e sentire l’amore che c’era e che oggi è sempre più forte. A distanza di un anno circa hanno annunciato la notizia più bella: diventeranno genitori. Per la bellissima ex concorrente questo è il primo figlio mentre il suo compagno è papà di un dolcissimo bambino e adesso lo diventerà per la seconda volta.

Hanno annunciato la bella notizia sui social con un video in cui le emozioni non hanno spazio per le parole e i loro sorrisi dicono già tutto: “La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando”.

L’amatissima coppia ha annunciato sui social la dolce notizia pubblicando un video in cui mostra l’ecografia. Dai loro sguardi non ci sono dubbi: la felicità è immensa. Con le immagini che scorrono accompagnate da un sottofondo musicale hanno emozionato i fan. Sono arrivati commenti e congratulazioni, parole di amore e di grande gioia per loro.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno genitori! L’ex concorrente è già padre di un bambino, per la nuova Bonas di Avanti un altro questo è il primo figlio. Un desiderio che all’interno della casa del GF Vip non ha mai nascosto e adesso quel sogno si sta realizzando. Con un bellissimo video pubblicato su instagram lo hanno fatto sapere a tutti: “E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo, da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita”, ha scritto Sophie.

Nel messaggio parla delle avversità affrontate, dei mille ostacoli, ma l’amore li ha aiutati a superare ogni cosa perchè da quando si sono incontrati non hanno mai avuto dubbi: “Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando”, continua l’ex concorrente in basso al post. Pochi mesi fa Alessandro ha lasciato la sua amata senza parole con una proposta sul Red carpet del Festival del Cinema di Venezia, emozionando i fan. Adesso l’emozione è ancora più grande.