Ilary Blasi, indiscrezione bomba di ‘Chi’: spunta fuori il nuovo fidanzato, di chi si tratta

Ilary Blasi, l’indiscrezione bomba del settimanale ‘Chi’ non lascerebbe spazio ai dubbi: la conduttrice avrebbe un nuovo fidanzato

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è piovuta in piena estate come un fulmine a ciel sereno per molti. Per l’intera stagione estiva, l’ex coppia è stata nel mirino del gossip soprattutto per le clamorose verità venute fuori in merito alla fine della loro relazione.

Come ben ricorderemo, a poche settimane dall’annuncio ufficiale da parte di entrambi, il nome di Francesco Totti è stato associato a quello di un’altra donna che è attualmente la sua compagna, Noemi Bocchi. La loro storia ha dei retroscena che risalgono a quando l’ex pupone era ancora sposato con la conduttrice dell’Isola. Diversi sono stati i rumors emersi in merito al matrimonio tra l’ex pupone e l’ex valletta di Passaparola. Si è parlato di tradimenti, e più volte qualcuno ha spifferato che Ilary Blasi avesse avuto diversi amanti. Alcune voci parlavano di una certa vicinanza al personal trainer Cristiano Iovino. Tali voci però non avevano un fondo di verità stando alle parole dell’istruttore.

Per tutto questo tempo però, ci si è domandati cosa facesse Ilary nel tempo libero e se trascorresse del tempo con qualcuno. Con degli scatti, il settimanale Chi avrebbe catturato i momenti salienti di un incontro fra Ilary Blasi ed il suo possibile nuovo fidanzato, lanciando così una notizia bomba! A quanto pare, la conduttrice sarebbe di nuovo sotto le luci dei riflettori. Chi sarebbe l’uomo al suo fianco?

Ilary Blasi, l’indiscrezione bomba di ‘Chi’ rivelerebbe che ha un nuovo fidanzato

Si è parlato per tanto tempo della fine di una delle storie d’amore più note nel mondo dello spettacolo. Ma ad oggi, sembrerebbe che sia Francesco Totti sia Ilary Blasi abbiano voltato pagina! La storia tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi sembra procedere a gonfie vele. Ma, nel frattempo, anche Ilary Blasi avrebbe dato una svolta alla sua situazione sentimentale. Pizzicata dai paparazzi del settimanale di Alfonso Signorini, la conduttrice è apparsa in alcuni scatti in compagnia di un uomo. Che si tratti del suo nuovo fidanzato?

Stando all’indiscrezione riportata da Chi sembrerebbe che Ilary Blasi sia pronta ad una svolta. Ma chi sarebbe l’uomo al suo fianco? Il suo nome è Bastian e vive a Francoforte. Di lui non si sa molto al momento se non che sia un imprenditore tedesco. E non è nemmeno noto se i due insieme facciano sul serio. Ma lo scatto che li vede insieme è finito sulla copertina di Chi, vede la conduttrice dell’Isola dei Famosi intenta a scambiarsi con l’uomo dolci effusioni. Ma un’altra indiscrezione è riportata anche da Blasting News che avrebbe fatto sapere che i due avrebbero trascorso insieme una notte in un hotel di lusso a Zurigo soggiornando in una suite dal valore di 1600 euro a notte. Non ci è dato sapere se quella della Blasi con l’imprenditore tedesco sia una vera e propria storia, quel che però è certo è che la conduttrice sia ormai pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.