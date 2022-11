Brutto colpo per Amadeus: la confessione lascia tutti di stucco

Brutto colpo per Amadeus: la confessione appena arrivata ha lasciato tutti di stucco, come si comporterà ora il conduttore?

Un vero e proprio quello brutto colpo, quello che Amadeus – da quanto fa sapere la diretta interessata – avrebbe ricevuto a pochi mesi di distanza dall’inizio del Festival di Sanremo nel 2023. Cos’è successo? Scopriamolo insieme!

Oltre alla compagnia di Chiara Ferragni, il cui compenso svelato fa davvero girare la testa, sembrerebbe che Amadeus avrebbe voluto un’altra donna amatissima dello spettacolo, che però gli avrebbe rifilato un bel no. A spiegare tutto quello che è successo, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista al settimanale ‘Chi’. Stando a quanto si apprende dalle sue parole al giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, sembrerebbe che la famosa showgirl nostrana sia stata contattata dal direttore artistico e conduttore del Festival, ma che lei non se la sia sentita di accettare l’allettante proposta.

“Amadeus mi ha proposto di entrare all’Ariston a cavallo”, ha spiegato al giornale. Cos’è successo? E, soprattutto, perché la showgirl ha detto di no al conduttore tv? A quanto pare, ci sarebbero dei motivi ben fondati. Lontana dal piccolo schermo da diverso anno, l’ex volto tv ha rivelato di aver rifiutato la proposta del buon Sebastiani per “non riaprire una porta che ha chiuso”.

Ha detto ‘no’ ad Amadeus e al Festival di Sanremo: brutto colpo per il conduttore

Seppure manchi ancora qualche mese all’inizio del Festival di Sanremo 2023, Amadeus sembrerebbe avere già le idee molto chiare su chi vuole accanto a lui sul palco più famoso d’Italia. Non solo, infatti, il 4 Dicembre verranno svelati i nomi della kermesse di quest’anno, ma c’è la serissima possibilità che annunci chi sarà al suo fianco per tutte e cinque le serate. Il nome di Chiara Ferragni è risaputo da mesi e mesi, ma gli altri? Al momento, sono ancora tutti da scoprire, ma sembrerebbe che una donna che il conduttore avrebbe fortemente voluto con lui, gli abbia dato forfait.

Brutto colpo, quindi, per Amadeus, che sperava vivamente di avere al suo fianco un volto amatissimo della tv degli anni ’90 per questa sua quarta edizione del Festival di Sanremo. Parliamo proprio di Natalia Estrada: la ricordate?

Al settimanale ‘Chi’, la splendida Estrada ha raccontato di essere stata contattata da Amadeus per il Festival di Sanremo, ma che lei ha declinato l’invito. “Non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace”, ha spiegato.

Che cosa fa oggi Natalia Estrada?

Intervistata recentemente da Gazzetta, l’ex volto tv ha ampiamente parlato della sua nuova vita. Non solo, infatti, ha spiegato quale proposta potrebbe accettare in tv, ma ha anche raccontato com’è la sua vita lontana dai riflettori. La Estrada, infatti, ha raccontato di vivere attualmente in Piemonte col suo compagno. E di aver fatto diventare un vero e proprio lavoro la sua passione per l’equitazione e i cavalli.

Vi sarebbe piaciuto poterla rivedere sul palco di Sanremo? A noi tantissimo!