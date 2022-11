Uomini e Donne grande spavento, ricoverata d’urgenza: “Non riuscivo più a parlare”

Il noto personaggio di Uomini e Donne è finito in ospedale, ricoverata d’urgenza: “Non riuscivo più a parlare”, grande spavento

Dal suo profilo Instagram ha fatto sapere di essere finita in ospedale. L’ex volto di Uomini e Donne ha fatto prendere a tutti un grande spavento. All’interno delle sue Instagram Stories ha fatto sapere di essere stata ricoverata d’urgenza. Ma che cosa è successo?

E’ stata una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne ed aveva preso parte all’edizione andata in onda nel 2019. Dalla partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi la allora Dama aveva conosciuto il Cavaliere con il quale è uscita mano nella mano dagli studi Mediaset. Ad oggi, i due stanno per convolare a nozze e sono pronti a diventare marito e moglie. Prima dei fiori d’arancio però, purtroppo l’ex dama è stata vittima di un malore che l’ha costretta ad essere ricoverata d’urgenza. “Non riuscivo più a parlare“, ha raccontato poi nelle sue Instagram Stories per far sapere cosa le fosse accaduto.

Uomini e Donne, grande spavento per l’ex dama ricoverata d’urgenza in ospedale

L’ex volto di Uomini e Donne, Luisa Monti è finita in ospedale a causa di un malore. La donna dopo il ricovero ha fatto sapere ai suoi followers attraverso il suo canale Instagram le motivazioni che l’hanno costretta al ricovero. La preoccupazione per Luisa Monti è stata fortissima, inizialmente non si conoscevano le cause del suo malore che ha poi reso note sui social. Fra pochi giorni ormai, l’ex dama convolerà a nozze con il suo cavaliere, Salvio Calabretta. Ma purtroppo una piccola battuta d’arresto ha frenato gli entusiasmi per un enorme spavento che ha visto coinvolta l’ex dama di Uomini e Donne. Ecco cosa ha fatto sapere.

“Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare. Non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti“, ha detto Luisa Monti che aveva fatto sapere che probabilmente aveva avuto una sincope. Dopo qualche ora che è stata poi tenuta sotto osservazione, Luisa è tornata a casa ed attraverso una IG Stories ha fatto sapere di star bene ed ha voluto ringraziare quanti si fossero preoccupati per le sue condizioni di salute. Ora, dovrà riposare e rallentare un po’ i ritmi ma sarà difficile tenere a bada l’emozione per il grande giorno che si avvicina!