Ricordate com’era Luca Onestini ad Uomini e donne? Ecco com’è cambiato il vippone

Ricordate com’era Luca Onestini ad Uomini e donne? Ecco com’è cambiato in questi anni il vippone.

Luca Onestini ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. Una partecipazione che ha però da subito avuto un primo imprevisto. E’ risultato positivo al covid insieme a Charlie Gnocchi, Patrizia Rosetti e Attilio Romita. Il virus per la prima volta è entrato nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini, a tal proposito, durante una puntata, ha fatto esporre un medico.

Secondo quest’ultimo potrebbe essere successo che uno dei nuovi ingressi aveva il virus ma essendo asintomatico il tampone avrebbe dato esito negativo. Questo perchè non avendo sintomi il virus è meno forte e di conseguenza avrebbe portato ad un falso negativo. Pochi giorni dopo però anche Wilma Goich e Alberto De Pisis sono risultati positivi: tutti sono stati messi in isolamento fino a pochi giorni fa, quando c’è stato il rientro.

Luca da quando è entrato si è fatto subito notare, è un ragazzo molto bello ed ha una personalità divertente. Non è la sua prima partecipazione al GF Vip dato che nel 2017 aveva già fatto il suo ingresso in casa. In quell’anno strinse un legame d’amicizia con Raffaello Tonon e con Ivana Mrazova. Ancora oggi con Tonon c’è questa forte amicizia mentre con Ivan dopo il reality li legò un rapporto d’amore poi conclusosi dopo qualche anno. Adesso che è nel programma sembra aver acceso l’interesse di un’altra concorrente: Nikita Pelizon, che non ha nascosto di provare un piacere. La prima volta che abbiamo conosciuto Luca risale ad Uomini e donne, prima come corteggiatore e in seguito come tronista: ricordate com’era?

Com’era Luca Onestini ad Uomini e donne, lo ricordate? Ecco com’è cambiato in questi anni

Non è la sua prima partecipazione al GF Vip, Luca Onestini ha fatto parte nel 2017 del programma. Si è classificato allora al secondo posto dietro Daniele Bossari. In questi anni è stato fidanzato con Ivana Mrazova, conosciuta proprio nel reality: oggi non sono più una coppia. Luca adesso sembra essere vicino a Nikita Pelizon.

Quest’ultima non ha nascosto l’interesse e l’ha più volte manifestato: cosa succederà fra i due? Staremo a vedere. La primissima volta che lo abbiamo conosciuto risale alla sua partecipazione ad Uomini e donne. Prima scese le scale come corteggiatore e in seguito, dopo la non scelta, divenne tronista. Ricordate com’era allora?

Questo è uno scatto ripreso da una puntata del programma di Maria De Filippi, dove Onestini era tronista. Rispetto ad oggi vediamo che era diverso: aveva un’acconciatura differente e i capelli erano più corti rispetto a come li porta adesso. Per il resto non sembra aver subito un grande cambiamento, non trovate? Voi avete seguito il suo percorso e adesso lo state seguendo?