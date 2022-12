Brutta notizia per Gemma Galgani: il duro colpo che non si aspettava

Brutta notizia per Gemma Galgani: il duro colpo che la dama di Uomini e Donne non si aspettava.

Era il 2010 quando è entrata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne e, da quel giorno, è una delle protagoniste assolute del dating show di Canale 5. Parliamo di Gemma Galgani, la dama torinese che da ben dodici anni fa parte del Trono Over della trasmissione di Maria De Filippi.

Trasmissione dove ha conosciuto diverse persone e vissuto alcune storie d’amore intense (prime tra tutte con Ennio e con Giorgio), ma per il momento niente lieto fine per la dama. In attesa di scoprire se con l’anno nuovo Gemma trovi la sua dolce metà, c’è una brutta notizia che riguarda proprio lei. Un duro attacco indirizzato alla regina del trono Over, che arriva proprio da un’ex protagonista del programma Mediaset. Ecco di cosa si tratta.

Gemma Galgani, brutta notizia per la dama: arriva il duro attacco proprio da lei

Non è fortunatissima, Gemma Galgani, in amore. In tutti questi anni nel parterre femminile di Uomini e Donne, la dama non ha ancora trovato il vero amore, quello duraturo, nonostante abbia vissuto diverse storie e numerose frequentazioni. Il suo primo amore è stato Ennio, anche se tutti ricordano con affetto la turbolenta relazione con Giorgio Manetti, soprannominato “il gabbiano”. Ma è davvero solo sfortuna quella che impedisce a Gemma di trovare un compagno? Per una vecchia conoscenza del programma la risposta è no.

Parliamo di Isabella Ricci, che in studio non ha mai avuto un bel rapporto con la sua collega di parterre. Intervistata da Nuovo, l’ex dama, oggi felicemente sposata con Fabio, ha parlato nuovamente di Gemma, sottolineando come la torinese non trovi l’amore perché non ha occhi per vederlo: “Non lo vuole davvero incontrare”. Un’accusa ben precisa, quella dell’ex dama, che decide di dare anche un consiglio alla sua ‘rivale’: “Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti di incontri, così può ottimizzare il tempo che passa tra Torino e Roma”. Parole che, con ogni probabilità, inaspriranno ulteriormente il rapporto tra le due dame. Gemma avrà modo di replicare alle parole della sua ex collega?

Nell’intervista, Isabella definisce “una rottura di scatole, una perdita di tempo sia per Ida che per i telespettatori” il continuo tira e molla tra la Platano e Riccardo, di cui si parla ormai da anni in trasmissione. Al momento, però, la storia sembra essere definitivamente archiviata, poiché Ida ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza, con cui sta vivendo una bellissima storia d’amore a telecamere spente. Non ci resta che attendere le nuove puntate per tutte le novità e gli aggiornamenti sul trono più famoso della tv.