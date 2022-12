GF Vip, brutta sorpresa per Pamela Prati fuori dalla casa: non si aspettava questo

Brutta sorpresa per Pamela Prati fuori dalla casa del GF Vip: la showgirl non si aspettava di certo tutto questo, ecco cosa succede

In questa settima edizione del Grande Fratello Vip abbiamo visto tornare su questi schermi la showgirl Pamela Prati. Dopo un periodo di latitanza dal mondo dello spettacolo a causa di quanto accaduto con il caso Mark Caltagirone, la showgirl aveva poi deciso di tornare alla ribalta.

Per rimettersi in gioco aveva scelto la casa del Grande Fratello Vip promettendo che sotto le luci dei riflettori del reality avremmo trovato una Pamela Prati completamente diversa. La showgirl all’interno della casa aveva fatto sapere che avrebbe svelato qualcosa in più su quella che era stata la storia che le aveva visto i riflettori puntati addosso qualche tempo prima. E di fatti possiamo dire che durante la sua partecipazione al reality, Pamela Prati aveva cercato di chiarire alcuni dubbi in merito alla vicenda intorno alla quale è stata costruita l’intera storia. Quella però del caso Caltagirone è una vicenda che lascia spazio ancora a molti dubbi, pertanto non si può dire sia stata fatta assoluta chiarezza.

Ad ogni modo però, aldilà di questo, Pamela Prati ha cercato di farsi conoscere per la persona che è. E così facendo, mostrandosi nella sua spontaneità ha catturato l’attenzione di uno dei concorrenti della casa, Marco Bellavia. Tra i due sembrava esserci una bella sintonia. Ed oggi che i due sono ormai ex concorrenti del GF Vip chissà che al di fuori non nasca qualcosa di bello. Ma, proprio fuori dalle mura della casa di Cinecittà, succede qualcosa che sicuramente Pamela Prati non si aspettava. Un’amara sorpresa stando a quanto riporta un’indiscrezione trapelata..

Pamela Prati fuori dalla casa del GF Vip, l’indiscrezione lascia tutti di stucco

Si era parlato in precedenza di una clausola nel contratto che Pamela Prati avrebbe firmato per entrare come concorrente nella casa del GF Vip. La clausola in questione secondo quanto rivelato da Pipol avrebbe previsto che la concorrente nella sua avventura al Grande Fratello Vip non avrebbe avuto alcun incontro con Eliana Michelazzo. Ma stavolta, è un’altra l’indiscrezione che trapela da Pipol e che riguarda una ‘spiacevole sorpresa‘ che la concorrente avrebbe trovato al di fuori delle mura delle casa.

A quanto pare, secondo quanto riportato da Pipol, sembrerebbe che per Pamela Prati non siano state previste ospitate televisive dopo la sua uscita dalla casa per un motivo ben preciso. “No Mark, no Parti. Difficilmente rivedremo in tv Pamela Prati“, ha scritto Pipol facendo sapere che la nota showgirl avrebbe chiesto che durante le sue ospitate televisive l’argomento ‘Mark Caltagirone’ non sarebbe stato toccato e nemmeno messo al centro. “L’ex gieffina, nelle ospitate che aveva prima di dare ok ha chiesto che non venisse fatta nessuna domanda sul caso e il suo avvocato doveva essere presente in studio con lei“.