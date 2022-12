GF Vip, com’era Edoardo Tavassi prima di diventare famoso: la foto di qualche anno fa vi sorprenderà

GF Vip, avete visto com’era Edoardo Tavassi prima di diventare famoso? La foto di qualche anno fa vi sorprenderà.

Il Grande Fratello Vip ci sta riservando non pochi colpi di scena. Partendo dall’inizio fino ad oggi ce ne sono stati parecchi e alcuni davvero inaspettati. Circa due settimane fa è accaduto quello che nessuno poteva immaginare: il covid è entrato in casa. Inizialmente 4 concorrenti sono risultati positivi ai controlli: Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini.

Quando è successo Alfonso Signorini in diretta, durante una puntata, ha voluto che il medico intervenisse per dare maggiori informazioni. Secondo quanto riportato, qualcuno, probabilmente uno dei nuovi concorrenti, aveva il covid ma essendo asintomatico il tampone avrebbe dato esito negativo. Questo perchè la virulenza del virus in un soggetto asintomatico è meno forte e quindi al controllo avrebbe dato un falso negativo. Dopo qualche giorno però anche Wilma Goich e Alberto De Pisis sono risultati positivi. Tutti sono stati messi in isolamento. Pochi giorni fa sono rientrati in casa dopo aver fatto un nuovo tampone.

La casa del Gf Vip ospita molti concorrenti e potrebbe ospitarne ancora dato che si dice dovrebbe terminare ad aprile. Di recente ha fatto il suo ingresso anche Edoardo Tavassi. Qualche mese fa l’abbiamo visto a L’Isola dei famosi. Ha conquistato il pubblico ed era tra i preferiti nonchè tra i papabili vincitori. Purtroppo ad un passo dalla finale per un infortunio fu costretto a ritirarsi. Oggi è al GF Vip e da quando è apparso in tv tutti hanno avuto modo di conoscerlo: ma sapete com’era prima di diventare noto? Ecco un vecchio scatto.

GF Vip, com’era Edoardo Tavassi prima di diventare noto al pubblico: ecco lo scatto del passato

Edoardo Tavassi è un nuovo concorrente del GF Vip. E’ entrato da meno di due settimane ma ha già conquistato il pubblico: è schietto, ironico e soprattutto autoironico, qualità che piacciono proprio tanto. Anche a L’isola dei famosi era tra i preferiti. Ad un passo dalla finale fu costretto al ritiro a causa di un infortunio.

Nella casa si diverte e gioca con tutti ma in modo particolare con Micol Incorvaia, sorella di Clizia, ex concorrente. Edoardo sembra che abbia un interesse nei suoi confronti e non lo nasconde, spesso i due sono insieme. Ai fan piacciono molto tanto che è stato creato un hashtag di coppia ‘Incorvassi”. Tavassi è diventato parecchio noto da diversi mesi ma avete mai visto com’era prima?

Ecco uno scatto del 2014, preso dal suo seguitissimo profilo instagram. Sono passati 8 anni, quindi facendo il confronto con oggi c’è stato qualche cambiamento. Edoardo allora aveva un look diverso, l’acconciatura non è la stessa e anche la barba, adesso è più folta. Guardando questa vecchia foto l’avreste riconosciuto?