“Ho un ritardo”: confessione shock nella casa del GF Vip, la concorrente è incinta?

“Ho un ritardo”: confessione shock nella casa del GF Vip, la concorrente del reality show di Canale 5 potrebbe essere incinta?

I colpi di scena, nella casa del GF Vip, non mancano mai. La settima edizione del reality show di Canale 5 non si fa mancare davvero nulla e, nelle ultime ore, è emersa una nuova rivelazione decisamente spiazzante.

In una confidenza con una coinquilina, una delle concorrenti del programma avrebbe rivelato di avere un ritardo nel ciclo. La notizia ha allarmato i fan perché, a quanto pare, la ragazza avrebbe avuto rapporti intimi all’interno del suo percorso nella casa del GF Vip. Cosa sta accadendo? Cerchiamo di capire di più!

GF Vip, “Ho un ritardo”: la confessione dopo le notti di passione

Un feeling nato immediatamente nella casa, ma esauritosi dopo pochi giorni. Dopo i momenti di passione vissuti insieme, tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli sembrava esserci un vero e proprio muro invalicabile. I due non hanno fatto altro che discutere, allontanandosi sempre più più, come abbiamo visto nell’ultima puntata di lunedì. Nelle scorse ore, però, qualcosa è cambiato. I due concorrenti si sono confrontati in maniera pacifica, cercando di ricostruire almeno un rapporto di cordiale convivenza. Sopraggiunta la notte, i due gieffini si sono però ulteriormente avvicinati, tanto che l’influencer venezuelana ha fatto un massaggio rilassante alla schiena dell’hair stylist. Ma non è finita qui!

Una confessione di Oriana ha letteralmente creato il panico sul web, dove in tantissimi hanno commentato quello che la concorrente ha confessato a Sarah Altobello. La giovane influencer ha infatti rivelato di avere un ritardo nel ciclo... Una rivelazione che, inevitabilmente, ha scatenato i fan, che si sono lasciati andare anche ad una clamorosa ipotesi. Ipotesi improbabile, ma c’è chi non ha potuto fare a meno di ricordare che, in casa, Oriana abbia vissuto momenti di intimità con Antonino. I due, a volte implicitamente a volte in modo più chiaro, hanno praticamente ammesso di aver avuto rapporti sotto le coperte: questo il motivo per il quale la rivelazione di Oriana ha creato un bel po’ di caos sui social.

Ricordiamo che, al momento, la Marzoli ne ha parlato soltanto con Sarah, una delle concorrenti con cui ha legato di più in casa, e non ha condiviso ancora la confidenza con l’ex compagno di Belen Rodriguez. Anche perché non sappiamo se e quanto durerà il loro riavvicinamento, essendo un rapporto decisamente turbolento.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire eventuali aggiornamenti su questa delicata questione e, in generale, sulla vita di tutti i concorrenti ‘rinchiusi’ nella casa di Cinecittà. E voi, state seguendo questa edizione del reality show più spiato della tv?