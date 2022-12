“Mi hanno tolto tutto dalla mattina alla sera”, il duro sfogo dello storico volto di Rai 1 lascia di stucco

“Mi hanno tolto tutto dalla mattina alla sera”, lo storico volto di Rai 1 cede ad un duro sfogo che lascia tutti di stucco

Dopo tanti anni al timone della conduzione, lo storico volto di Rai 1 con profonda delusione cede ad un duro sfogo: “Mi hanno tolto tutto dalla mattina alla sera“, nessuno si aspettava tutto questo.

Sono ormai partiti da un bel po’ i mondiali di calcio in Qatar che la Rai sta ininterrottamente trasmettendo. Seguitissimi in particolare per i volti noti nel mondo dello sport che prendono parte al mondiale calcistico, la storica conduttrice non si aspettava di certo che il timone della conduzione non fosse nelle sue mani. Eppure, è successo. Senza alcuna spiegazione, sarebbe stata tagliata fuori.

Tagliata fuori dai Mondiali di calcio in Qatar, la conduttrice Rai cede ad un duro sfogo

Da sempre alla conduzione di programmi sportivi. La nota conduttrice che dagli anni ’90 occupa la seduta Rai è attualmente impegnata insieme ad Adriano Panatta nella conduzione di Domenica Dribbling. Ma è con tanto dispiacere in un’intervista con Adnkronos la storica conduttrice Rai, Paola Ferrari, ha raccontato con profonda delusione e tanta amarezza di essere stata esclusa dalla conduzione dei Mondiali di Calcio in Qatar. Nonostante si occupasse di questi ultimi da anni ormai. “Mi occupo dei mondiali dall’82. Fin da ragazzina ho cominciato con le televisioni private. Ora ho molta amarezza, sono stata completamente tolta dai Mondiali della Rai“, ha spiegato la conduttrice che sarebbe stata esclusa senza spiegazione alcuna.

“Non mi è stata data alcuna spiegazione. L’azienda non mi ha difeso per niente”, ha raccontato. Ed ha continuato dicendo: “Io conducevo la nazionale, gli spazi degli Europei da anni, non mi aspettavo quello che mi hanno fatto“. La giornalista non si spiega cosa sia successo, non si spiega perché dopo anni in cui ha svolto il suo lavoro adesso è stata esclusa e messa alla porta.

Ed a proposito della trasmissione “Il Circolo dei Mondiali”, Paola Ferrari ha fatto inoltre sapere che al loro posto, avrebbe optato per una trasmissione più tecnica in cui si sarebbe occupata in primis dei giocatori portati ai Mondiali dai club di calcio italiani, in quanto come la stessa ha detto: “Mi sarei occupata principalmente dei giocatori dei club di calcio italiani perché siamo un campionato che dà moltissimi calciatori. Avrei fatto una trasmissione completamente diversa”.