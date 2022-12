Confessione drammatica: “Sono in ospedale da quasi due mesi”, momenti di apprensione

L’amato volto tv si è lasciato andare ad una drammatica confessione: “In ospedale da due mesi”, momenti di apprensione per tutti.

Una vera e propria confessione drammatica, quella a cui si è lasciata andare l’amato volto tv sul suo canale Twitter. Erano già diversi giorni, infatti, che il suo pubblico social si era accorto della sua inattività e se ne chiedeva il motivo. Adesso, a distanza di tempo, è stata la diretta interessata a spiegare ogni cosa.

Se attraverso un annuncio social, l’amata coppia dello spettacolo ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio, è sempre attraverso un messaggio condiviso sul suo canale Twitter ufficiale che la famosa opinionista tv ha raccontato a tutti il brutto momento che sta attraversando. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e né tantomeno come stai adesso, ma da come si capisce chiaramente dalle sue parole sembrerebbe che il volto tv non se la stia passando affatto bene.

“Sono in ospedale da circa due mesi”, ha scritto l’opinionista a corredo di uno scatto che la ritrae in un letto d’ospedale. Inutile raccontarvi la reazione da parte dei suoi accaniti sostenitori, che – appena appresa la notizia – si è immediatamente riversato a corredo del post social per augurarle una buona guarigione.

È in ospedale da due mesi: la confessione drammatica del volto tv

Se le recentissime parole dell’ex volto di Uomini e donne hanno fatto preoccupare tutti, anche quelle dell’amato volto tv non sono state affatto da meno. Proprio recentemente, come dicevamo poco fa, l’opinionista di tantissime trasmissioni televisive di successo ha rivelato di essere in ospedale da circa due mesi. Ad oggi, non sappiamo cosa sia esattamente successo, ma sembrerebbe che l’amata donna non stia affatto attraverso un momento facile. “Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”, ha scritto su Twitter l’opinionista tv.

Siamo certi che anche voi l’avrete notata nei migliori salotti tv ed l’avrete apprezzata per la sua schiettezza e sincerità. Stiamo parlando proprio di lei: Mariagiovanna Maglie, famosa saggista ed opinionista tv. Chissà cosa sarà successo, fatto sta che sembrerebbe che l’amato volto sia in ospedale per una serie di interventi.

Come dicevamo poco fa, appena appresa la notizia del suo ricovero, il post di Mariagiovanna Maglie è stato letteralmente bombardato dai suoi sostenitori. In tantissimi, infatti, hanno commentato il tweet in questione, augurandole una veloce guarigione e un presto ritorno in tv. Tra i diversi che si leggono a corredo del post, impossibile notare quelli della gente che l’ha sempre sostenuta e supportata. E, soprattutto, dei suoi colleghi.

Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Maria Giovanna Meglie ed un caro augurio per una pronta guarigione.