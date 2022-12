Ida Platano ed Alessandro, annuncio a sorpresa dopo Uomini e donne: nessuno l’avrebbe immaginato!

Dopo Uomini e donne, Ida Platano ed Alessandro hanno sorpreso tutti i loro ammiratori con un annuncio a sorpresa: nessuno l’avrebbe immaginato.

Sono tantissime le coppie che si sono formate nello studio di Uomini e donne nel corso di questi vent’anni di trasmissione, ma tra quelle che più hanno saputo conquistare l’attenzione su di sé, c’è sicuramente quella formata da Ida Platano ed Alessandro Vicinanza. Recentemente usciti dal programma mano nella mano, i due piccioncini continuano ad essere parecchio uniti ed affiatati. Ce lo confermano non solo le loro foto social, ma anche il recentissimo annuncio a sorpresa. Avete letto anche voi cosa hanno dichiarato?

Sembrava che il destino non fosse dalla loro parte, ma non è stato affatto così: dopo poco meno di un anno dall’inizio della loro frequentazione, Ida Platano ed Alessandro Vicinanza sono riusciti ad uscire da Uomini e donne mano nella mano. La loro, come in molti sapranno, non è stata affatto una conoscenza facile. I due, infatti, sono usciti insieme per diversi mesi ad inizio di quest’anno, ma hanno scelto di interrompere il tutto per via delle titubanze di lui e l’insistenza di lei di una storia seria. Quando, poi, lui è ritornato in studio e si è dichiarato innamorato di Ida, la bella parrucchiera non ha resistito al suo fascino e si è arresa al suo corteggiamento.

L’amore, così come è accaduto ad un’altra coppia del programma, ha nuovamente trionfato. Ed oggi Alessandro ed Ida sono più felici che mai. Scopriamo insieme, però, cosa hanno recentemente raccontato al magazine di Uomini e donne.

Ida ed Alessandro dopo Uomini e donne: l’annuncio coglie tutti di sorpresa

A dispetto di quanto tutti potevano pensare, Ida Platano ed Alessandro Vicinanza sono più uniti che mai dopo Uomini e donne. Non solo sono stati i diretti interessati a spiegarlo nel corso di una loro recentissima ospitata nel dating show di Maria De Filippi, ma lo hanno anche ultimamente confermato al magazine del programma.

Nel corso di una loro recentissima intervista al giornale, la coppia si è ampiamente raccontata, spiegando a tutti come stanno procedendo questi primi di amore. Tutto sembrerebbe andare per il meglio e, nonostante la distanza, hanno dichiarato di non perdere mai occasione di viversi. Insomma, Ida ed Alessandro sono davvero al settimo cielo! Cosa manca adesso nella loro vita? Beh, un figlio!

Al magazine di Uomini e donne, Alessandro non ha nascosto il suo desiderio di diventare padre. Certo, magari è un discorso ancora prematuro da fare, ma il bel Vicinanza non ha potuto fare a meno di esprimere questa sua volontà. “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”, ha confermato l’ex cavaliere al giornale.

Si capisce chiaramente che l’annuncio di Alessandro al giornale non è assolutamente passato inosservato, ma allo stesso tempo riempie il cuore di gioia. Staranno insieme anche da pochi mesi ufficialmente, ma sembrerebbe proprio che i due abbiano intenzione di fare le cose sul serio. E noi non possiamo che essere felici per loro!

Auguriamo ad Ida ed Alessandro ogni bene!