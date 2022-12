Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua: così ha conquistato Maria De Filippi

Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua, lo storico conduttore racconta come ha conquistato Maria De Filippi: è così che ci è riuscito!

Una delle coppie più longeve nel panorama artistico italiano. Quella tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è una delle storie d’amore nata dietro le quinte degli show più noti da loro condotti. Ma pochi sanno davvero come tutto è iniziato.

Le loro qualità sul piccolo schermo le conosciamo bene. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono di fatti due volti noti per la conduzione dei loro programmi televisivi. Con il Maurizio Costanzo Show il noto giornalista e conduttore ha conquistato il pubblico e non è da meno Maria De Filippi che alla conduzione di programmi come Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, ha conquistato un enorme fetta di pubblico che non perde ormai occasione per seguirla. Ma come è nato l’amore tra i due personaggi? Prima di diventare la moglie di Maurizio Costanzo però, Maria De Filippi come abbiamo già detto aveva altre ambizioni. Poi però le cose sono cambiate. E sapete come ha fatto il conduttore a conquistare la conduttrice?

Maurizio Costanzo, come ha conquistato Maria De Filippi: è successo proprio così

Marito e moglie dal lontano ormai 1995. A Che Tempo che Fa, Maurizio Costanzo aveva raccontato come aveva conosciuto la sua consorte. All’epoca aspirante avvocato, Maria De Filippi di sicuro mai avrebbe immaginato che di li a poco la sua vita sarebbe completamente cambiata. Sapete cosa faceva prima del successo? Dalla loro unione sono trascorsi molti anni, ma il noto giornalista ha in se vivido il ricordo di quando è riuscito a conquistare la sua dolce metà. Maurizio Costanzo ha definito Maria De Filippi la donna con cui morire.

Parole che fanno ben capire quanto sia grande e forte il legame tra i due uniti ormai da più di 20 anni in matrimonio. Al settimanale Nuovo Tv, Maurizio Costanzo ha raccontato alcuni dettagli della sua storia con la nota conduttrice. Cosa ha fatto sì che i due ancora oggi siano ancora uniti come allora? Beh, nessun trucco se non la semplicità, la normalità ed il dialogo soprattutto oltre che il rispetto reciproco. Dopo ben 28 anni d’amore e di matrimonio, ancora oggi tra i due il dialogo è sicuramente un fattore predominante all’interno della relazione.