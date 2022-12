L’attore parla di un possibile ritiro dalle scene: “Ho altre cose che mi interessano”

L’attore ha parlato di un possibile suo ritiro dalle scene spiazzando i fan: “Ho altre cose che mi interessano”.

Famosissimo in tutto il mondo per il ruolo di Sirius Black in Harry Potter, Gary Oldman ha rivelato al Sunday Times di sentire il peso degli anni e di aver messo sul banco l’idea di poter allontanarsi dalle scene dopo l’ultimo progetto. Infatti Gary è l’interprete di Jackson Lamb in “Slow Horses”. Ha raccontato di avere alle spalle una carriera invidiabile ma che le carriere prima o poi declinano e ha anche altre cose che gli interessano: “Ma le carriere conoscono il declino e ho altre cose che mi interessano. Quando sei giovane, pensi che riuscirai a fare tutto, ma poi gli anni passano”.

Spiega che l’anno prossimo compirà 65 anni, quindi i 70 sono dietro l’angolo e di non avere nessuna intenzione di essere ancora a lavoro quando arriverà a 80: “Non voglio essere ancora in attività quando ne avrò 80. Sarei felice, onorato e privilegiato di interpretare Jackson Lamb e poi smettere”, ha ammesso nell’intervista. A quanto pare Gary Oldman sembra avere le idee chiare. L’idea dopo questo ultimo progetto di poter lasciare le scene non è leggera e potrebbe succedere. Dice che l’anno prossimo avrà 65 anni, un’età molto vicina ai 70 e di non voler arrivare ad 80 e di essere ancora in attività. Dopo una carriera incredibile ed invidiabile, ha altre cose che gli interessano.