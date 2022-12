Edoardo Tavassi oggi è al GF Vip ma sapete che cosa fa nella vita?

Edoardo Tavassi oggi è al GF Vip ma qualche mese fa era un naufrago de L’Isola dei Famosi: sapete che cosa fa nella vita?

Il GF Vip è al centro dell’attenzione dei telespettatori da quando è iniziato. I colpi di scena sono all’ordine del giorno, ogni volta accade qualcosa di imprevisto. Nelle ultime due settimane è successo quello che nessuno avrebbe immaginato, il covid è entrato in casa. Inizialmente sono risultati positivi Charlie Gnocci, Luca Onestini, Patrizia Rossetti e Attilio Romita. Dopo qualche giorno, in seguito ai controlli giornalieri, anche Wilma Goich e Alberto De Pisis l’hanno contratto.

Sono stati in isolamento fino a qualche giorno fa, quando finalmente sono rientrati. Nelle ultime settimane c’è stato l’ingresso di nuovi concorrenti. Tra questi c’è Edoardo Tavassi, che pochi mesi fa abbiamo visto a L’Isola dei famosi. Il concorrente, lo ricorderete sicuramente, in Honduras è stato costretto al ritiro ad un passo dalla finalissima. A causa di un infortunio lasciò l’isola per rientrare in Italia con grande dispiacere di tutti coloro che lo seguivano.

Era sicuramente tra i papabili vincitori. Il pubblico l’ha seguito con interesse: ha una personalità schietta ed ironica ma soprattutto autoironica e questo piace ai telespettatori. In casa sta ancora una volta portando a sè il consenso del pubblico tanto che è già risultato il preferito. Da quando è andato a L’isola il suo volto è diventato molto noto, ma cosa sappiamo di lui? Sapete cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme!

Ma cosa sappiamo di Edoardo? Sapete cosa fa nella vita?

Il concorrente lavora nel mondo del videomaking. Come da lui spiegato tempo fa, fa i video per i chirurghi plastici. Mentre il team opera le persone e fa interventi lui riprende le fasi. Un lavoro questo molto interessante.