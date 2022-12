“Chiama qualcuno”, attimi di panico al Gf Vip: la concorrente si sente male dopo la puntata, cosa è successo.

Una puntata accesissima, quella del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Eccezionalmente al sabato sera, Alfonso Signorini e i suoi vipponi hanno tenuto compagnia al pubblico con una diretta ricca di emozioni. E di discussioni!

Discussioni e scontri che non sono mancati neanche nel post puntata: la convivenza forzata è sempre più complicata e il clima in casa si fa sempre più teso. Ma a sconvolgere tutti, nel dopo puntata, è stato quello che è accaduto ad una delle concorrenti del reality show, che, mentre si trovava a letto, ha iniziato a chiedere aiuto, tra le lacrime. “Non riesco a muovermi”, ha esclamato, gettando nel panico i telespettatori che stavano seguendo la diretta. Ecco cosa è successo.

GF Vip, la concorrente sta male dopo la puntata: “Non riesco a muovermi”

Attimi di panico al GF Vip nel corso della notte. Una delle concorrenti del programma si è sentita male mentre era a letto e ha chiesto aiuto, non trattenendo le lacrime per il dolore. A sentire i suoi lamenti è stato Alberto De Pisis, che si trovava nel suo letto, e non ha perso tempo a raggiungere la coinquilina per sincerarsi delle sue condizioni.

Parliamo di Sarah Altobello, che, piangendo disperatamente, ha chiesto aiuto ad Alberto, spiegando di sentire un dolore fortissimo sul fianco: “Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack, chiama qualcuno. Non riesco a muovere il costato, non sto scherzando, mi sono spezzata qualcosa“. Momenti di forte dolore per Sarah, che ha continuato a piangere e lamentarsi per un bel po’, sottolineando di provare un forte dolore. Immediatamente Alberto si è precipitato fuori dalla stanza per chiedere aiuto, con ogni probabilità in confessionale.

Dopo poco, le immagini di Sarah in camera da letto sono state censurate e, come riporta Fanpage, secondo quanto avrebbe raccontato Luca Onestini in veranda, la concorrente sarebbe stata visitata da un medico.

Una serata tosta per Sarah, che, nel corso della diretta ha dovuto affrontare la parentesi sul ‘triangolo’ con Attilio Romita e, nel post puntata, diverse discussioni, in particolare con Daniele Del Moro. Quando è andata a letto, poi, è stata colpita dal forte dolore che l’ha costretta a chiedere aiuto. Non possiamo che augurarci che sia tutto passato e che Sarah Altobello torni sorridente come sempre.

Due nuovi concorrenti in arrivo

Oltre all’entrata in casa di Ginevra Lamborghini come ospite per una settimana, due nuovi vipponi hanno iniziato la quarantena per diventare ufficialmente concorrenti del reality. Si tratta di Riccardo Fogli e Milena Miconi, pronti ad unirsi al gruppo in casa: nel corso della puntata di ieri si sono collegati con Alfonso, esprimendo tutto il loro entusiasmo per l’avventura che sta per partire.