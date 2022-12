Ilary Blasi in vacanza non rinuncia allo stile: sceglie il look di pelle in versione total black

Ilary Blasi anche in vacanza non rinuncia allo stile e appare sui social con un look in pelle total black: difficile non notare la conduttrice, è pazzesca!

Di Ilary Blasi in questi mesi se n’è parlato parecchio per il suo matrimonio finito con Francesco Totti. Quando lo annunciarono la notizia fece un enorme rumore e in men che non si dica tutti parlavano di questa coppia ormai giunta al naufragio. Nessuno se lo aspettava, ma non sempre la favola ha lieto fine e questa volta sembra proprio di no.

Appena dopo la separazione sono usciti nuovi dettagli che hanno lasciato tutti spiazzati. L’intervista fiume dell’ex capitano della Roma spiazzò il pubblico e non solo. Totti ha spiegato di non aver tradito per primo ma di essere stato tradito dalla conduttrice. Ha rivelato di aver trovato dei messaggi di più uomini sul telefono di Ilary, di aver tentato di far funzionare in seguito il matrimonio ma qualcosa si era ormai rotto. Oggi entrambi sembra abbiano deciso di vivere una ‘nuova vita’. Totti, è ormai da tempo che lo sappiamo, è fidanzato con Noemi Bocchi.

Ilary è stata invece paparazzata con un uomo dal settimanale Chi mentre si abbracciano e si scambiano dei baci. In questi giorni la conduttrice è in vacanza a Saint Moritz, non è sola ma da quanto è stato pubblicato dai giornali, sembrerebbe esserci anche il suo probabile nuovo fidanzato e altri amici. Nella serata appena trascorsa sembra aver preso parte ad un evento, sembrerebbe ad una serata di Giorgio Armani, e ha anche avuto modo di mostrare l’outfit indossato attraverso i social: ha scelto il look di pelle in versione total black.

Ilary Blasi in vacanza è sempre alla moda: ha scelto di sfoggiare un look di pelle in versione total black

Ilary Blasi in queste ore sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Saint Moritz. Ha pubblicato diverse foto e storie sui social. In un recente post è fotografata sulla neve ed indossa gli abiti adatti. Nelle ultime ore la conduttrice pare abbia partecipato ad un evento, sembrerebbe a quello di Giorgio Armani.

Nelle storie infatti ha condiviso una serie di video in cui possiamo scoprirlo. Ha anche mostrato l’outfit indossato per l’occasione. Neanche in vacanza rinuncia allo stile ed è sempre molto alla moda. In un video pubblicato mentre sale le scale si nota l’abbigliamento total black. La conduttrice ha scelto di sfoggiare lo stile in pelle con pantaloni e un giubbotto sopra, e anche gli stivali sono dello stesso materiale.

Il trucco è accentuato ma non fortissimo e ha optato per i capelli sciolti. Nelle immagini successive indossa anche un capellino. A quanto pare Ilary Blasi non rinuncia mai alla moda e ogni volta sfoggia outfit pazzeschi che le stanno benissimo.