L’abbiamo tutti amata in Fantaghirò ma come è cambiata e cosa fa oggi Alessandra Martines?

E’ stata il volto di Fantaghirò, ma oggi come è cambiata la vita dell’attrice Alessandra Martines? Cosa fa e come è diventata

Capita che noti volti dello spettacolo divenuti iconici grazie a dei ruoli interpretati sul piccolo schermo a partire dai loro esordi, oggi non si vedano più in tv come prima. Viene dunque da chiedersi che fine hanno fatto e dove sono oggi? E’ ad esempio questo il caso dell’attrice Alessandra Martines? Avete presente di chi stiamo parlando?

Classe ’63, attrice e ballerina italiana ha spopolato sul piccolo schermo nei panni di Fantaghirò. Era giovanissima quando ha debuttato come ballerina, aveva solamente 15 anni all’epoca quando all’Opera di Zurigo ha mosso i suoi primi passi. Ma ha poi esordito anche sul piccolo schermo in diverse trasmissioni televisive. Le primissime alle quali ha preso parte sono ‘Pronto, si gioca?’ e la trasmissione con Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, ‘Fantastico 7’. Dobbiamo però giungere agli anni ’90 per attendere che arrivi il vero successo per lei perché è nei panni del personaggio di Fantaghirò che ha di sicuro fatto scalpore tanto che con quella miniserie si è aggiudicata un premio Telegatto. Da quel momento il suo curriculum artistico che cominciava a riempirsi si è ampliato sempre più. Ha preso poi parte alla serie televisiva ‘Il bello delle donne’. La ricordate? Beh da quegli anni ne è sicuramente trascorso di tempo, ma è altrettanto vero che è un po’ che non vediamo in tv Alessandra Martines. Perciò ci domandiamo, che cosa fa oggi?

Da Fantaghirò ad oggi, come è cambiata Alessandra Martines

Dopo un matrimonio finito nel 2008 con il regista francese Cloud Lelouc dal quale è nata la sua prima figlia, Stella, Alessandra Martines ha avuto poi un’altra storia d’amore con l’attore Cyril Descours con il quale ha avuto il suo secondo figlio, Hugo. A Domenica In qualche tempo fa però l’attrice ha fatto sapere che anche questa relazione era giunta al capolinea. Molti però si domandano che fine abbia fatto e come sia cambiata ad oggi Alessandra Martines.

Ad oggi al suo fianco non ci sarebbe alcun uomo, o almeno per riservatezza non conosciamo i dettagli della sua vita sentimentale. Da quando non la vediamo più impegnata sul piccolo schermo l’attrice si è dedicata alla famiglia ed alla vita privata. Sebbene in questi anno sembrerebbe non abbia intrapreso progetti che l’abbiano portata in tv o al Cinema, Alessandra Martines resta ad oggi un personaggio amatissimo. Proprio in queste ore, dal suo canale Instagram ha condiviso delle IG Stories in cui condivide i post dei suoi follower intenti a guardare la miniserie Fantaghirò. Nonostante il tempo per lei sia trascorso, si può dire che sia ancora bellissima non trovate?

Vi piacerebbe rivederla in tv?