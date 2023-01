Dopo il natale in famiglia Elisabetta Gregoraci lo ha fatto davvero: Briatore spiazzato

Dopo aver trascorso il Natale tutti insieme in famiglia, Elisabetta Gregoraci lo ha fatto davvero lasciando Flavio Briatore spiazzato! Cosa è successo?

Sono volati in Kenya, come da ‘tradizione’, tutti insieme per trascorrere nel bellissimo resort di Flavio Briatore le festività natalizie, Elisabetta Gregoraci e il loro primogenito. Dopo le vacanze di Natale però, la bella conduttrice di Battiti Live ha spiazzato tutti.

Sebbene si pensasse che avrebbe passato il Capodanno in Kenya, beh non è stato così. Mentre Briatore ha trascorso la fine del 2022 e l’inizio del 2023 nello splendido resort a Malindi, la showgirl ha invece optato per una ‘fuga romantica’.

Capodanno lontano da Briatore, Elisabetta Gregoraci lo ha fatto davvero

E’ ormai da tempo che i due non sono più marito e moglie. I due ex coniugi che dopo anni d’amore hanno deciso di prendere strade diverse sono comunque rimasti in ottimi rapporti ed in speciali occasioni si riuniscono in famiglia insieme al loro primogenito Nathan Falco. E così è stato infatti per le festività natalizie appena trascorse, dove si sono riuniti tutti insieme nel resort del noto imprenditore per trascorrere le vacanze al caldo.

“Natale con i tuoi..” , ma Capodanno? Ebbene, la bella showgirl ha fatto la valigia ed è volata a Dubai insieme all’uomo che ormai, già a partire dalla passata stagione estiva, le ha fatto nuovamente battere il cuore. Quello che nei mesi precedenti sembrava essere un rumors ha trovato piene conferme negli scatti che Elisabetta Gregoraci ha postato in queste ultime ore sui social. Dal suo profilo Instagram ufficiale la showgirl sarda ha condiviso delle Instagram Stories in cui ha menzionato il suo nuovo amore, Giulio Fratini. Dalla stagione estiva ad oggi sembra che la relazione tra i due stia procedendo a gonfie vele. Sebbene infatti la Gregoraci ospite di Silvia Toffanin a Verissimo abbia detto di essere un po’ ‘scaramantica’ sulle sue relazioni, alla conduttrice ha anche rivelato di vivere un momento della sua vita molto sereno e felice. Sarà proprio l’effetto dell’amore a donarle questa immensa felicità?

Proprio come testimonia l’altro scatto postato nelle sue IG stories in cui ha nuovamente menzionato la sua dolce metà. Lo ha infatti taggato in uno scatto nel quale ha mostrato un anello, probabilmente regalatole dalla sua nuova fiamma, con tanto di scritta “Happy”. Ebbene, pare proprio che abbia voltato pagina e che stavolta non si nasconda più. Solamente qualche tempo fa i due erano stati paparazzati insieme a Cortina mentre si godevano un meraviglioso romantico soggiorno sulla neve. Ma per iniziare il nuovo anno col botto ha deciso di uscire allo scoperto e non nascondersi più. Che i due facciano davvero sul serio? Beh, sembrerebbe proprio di si!