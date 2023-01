Una nuova allieva sta per entrare ad Amici ma l’abbiamo già vista in tv: la ricordate? Le anticipazioni dell’ultima registrazione.

Quanto vi manca Amici? Come ogni anno, le trasmissioni di Maria De Filippi si sono fermate durante le festività natalizie, ma, finalmente, è già tempo di ritorni. E, nello specifico, il talent show più longevo della nostra tv tornerà in onda tra due giorni, domenica 8 gennaio 2023.

Come di consueto, la puntata non sarà trasmessa in diretta poiché è già stata registrata nelle scorse ore. Le prime anticipazioni trapelate sul web sono sconvolgenti! Emozioni a non finire tra eliminazioni inaspettati e ingressi di nuovi allievi. A questo proposito, vedremo l’entrata di una nuova ballerina, che i fan più attenti riconosceranno… L’abbiamo già vista in tv! Se siete curiosi di scoprire chi è e non temete spoiler sul prossimo appuntamento di Amici, continuate a leggere.

Anticipazioni Amici, una nuova allieva entra nella scuola ma non è la prima volta che la vediamo in tv

Una puntata ricchissima, quella di Amici che andrà in onda domenica 8 gennaio 2023. Dopo il consueto stop natalizio, le porte della scuola più famosa della tv si riaprono e la gara tra i concorrenti entra sempre di più nel vivo. La fase finale del talent, quella che si svolgerà nelle puntate serali, è sempre più vicina e i prof sono tenuti a valutare con attenzione gli allievi da portare avanti. Sacrificando qualcuno che non ritengono pronto e dando, invece, la possibilità a nuovi talenti di mettersi alla prova. Nella registrazione della nuova puntata di Amici è successo di tutto e grazie alla pagina Amici News sono arrivate le prime, succulente, anticipazioni. Pronti a scoprirle?

Partiamo con le brutte notizie: ben due allievi hanno lasciato la scuola di Amici per sempre. Si tratta della ballerina Rita e del cantante Cricca. Due eliminazioni inaspettate, che hanno addolorato molto sia i compagni di classe che il pubblico. Per qualcuno che va, però, c’è qualcuno che viene. Il percorso di Valeria e Vanessa, rimasto in sospeso, ha un lieto fine: entrambe possono entrare ufficialmente nella scuola, ma non sono le sole. Una nuova ballerina si unirà anche al team di Raimondo Todaro, che ha dovuto rinunciare ad Aurora per via di un infortunio. Di chi si tratta?

Di Eleonora, ballerina di latino americano, che avevamo già visto nel programma di Maria De Filippi! Come riportato da Amici News e confermato da tanti telespettatori che la ricordano, Eleonora è apparsa nella passata edizione del talent, in una sfida contro Mattia Zenzola. Una sfida che la ballerina sarda non vinse, ma stavolta avrà la sua occasione.

Noi non vediamo l’ora di vederla sul palco di Amici, magari proprio in un passo a due col suo ex ‘rivale’ Mattia. Non perdetevi la nuova puntata del programma: appuntamento a domenica 8 gennaio su Canale 5, a partire dalle ore 14:00.