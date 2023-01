Carolina Marconi: ricordate la sua prima volta al GF? Come è cambiata

Prima di oggi Carolina Marconi è già stata anni addietro una concorrente del Grande Fratello, ricordate com’era? Come è cambiata

Dopo 41 giorni all’interno della casa più spiata d’Italia, Carolina Marconi ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip perdendo al televoto contro il giovanissimo George Ciupilan.

Nelle vesti di concorrente all’interno del reality possiamo dire che è stata un personaggio che nel bene e nel male è riuscita a farsi conoscere ancora di più dal pubblico. Possiamo dire in un certo senso che questa edizione del Grande Fratello Vip sia stata quella in cui abbiamo visto dei grandi ritorni sul piccolo schermo. Sono infatti diversi i volti dei personaggi noti al pubblico per le loro esperienze televisive passate. Basti pensare al grande ritorno di Pamela Prati ad esempio. O, al ritorno in ‘gara’ dopo l’esperienza di qualche anno fa di Luca Onestini.

Ma tra i personaggi che hanno ‘rifatto’ il loro ingresso varcando per la seconda volta la porta rossa di Cinecittà per partecipare al Grande Fratello Vip ci sarebbe anche lei, Carolina Marconi. Ebbene, l’esordio di Carolina Marconi in tv è avvenuto proprio grazie al Grande Fratello ‘nip’ in quella che è stata l’edizione andata in onda nell’ormai lontano 2004, quasi 19 anni fa. Ma voi ricordate com’era Carolina Marconi nella sua prima esperienza al Grande Fratello? Eccola in uno scatto!

Carolina Marconi al GF Vip: com’era più di 16 anni fa

Nel corso di questi anni la vita ha messo Carolina Marconi a dura prova facendole affrontare una dura sfida contro un tumore al seno. Prima del suo ingresso all’interno della casa qualche mese fa, con gioia la venezuelana ha fatto sapere di essere uscita da questo periodo buio della vita e che ora ha intenzione di viverla a pieno. Quella al GF Vip 2022 è stata la sua seconda esperienza all’interno del noto reality. Sono trascorsi un bel po’ di anni da quando il Grande Fratello ha fatto il suo debutto televisivo. Da allora sono di certo cambiate molte cose, a cominciare dal conduttore. Nell’edizione andata in onda nel 2004, abbiamo visto Carolina Marconi fare il esordio in tv.

La bella venezuelana, da quella che era la prima esperienza in televisione, è riuscita ad ottenere un successo davvero clamoroso. Fino infatti a diventare ad oggi un volto noto sul piccolo schermo. Ma com’era Carolina Marconi al suo ‘debutto televisivo’? Quasi 19 anni fa per Carolina Marconi la vita è cambiata per la prima volta. Allora era giovanissima e più impacciata, ma già in quella edizione è riuscita a farsi conoscere al meglio dal pubblico. Indubbiamente non è passata inosservata allora come oggi la sua incredibile bellezza. Ma a proposito di quel lontano 2004, com’era Carolina Marconi a quel tempo?

Eccola in questo scatto che racconta il cambiamento di Carolina Marconi dal 2004 ad oggi. Sebbene abbia oggi dei lineamenti più marcati, possiamo dire che vanti un fisico mozzafiato e che sia davvero splendida. Ad oggi ha cambiato qualcosa nel suo look, ma oggi come allora Carolina Marconi è davvero bellissima non trovate?