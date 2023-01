Giusy Ferreri, com’era anni fa: spunta la foto del passato, incredibile

Giusy Ferreri com’era anni fa: spunta la foto del passato, eccola ai tempi di X-Factor.

Oggi Giusy Ferreri è famosa e amata dal grande pubblico. Da quando ha esordito nel mondo della musica non ha fatto altro che conquistare tutti. Questo, molti lo sapranno, non è il suo nome di nascita, ma all’anagrafe si chiama Giuseppina Gaetana Ferreri. I primi passi ha cominciato a muoverli molti anni fa, quando era solo una bambina. Infatti partecipò a concorsi canori e soltanto negli anni ha rafforzato il suo impegno nel campo.

Sapete come tutto ha avuto inizio? Prima ha cominciato come solista e in seguito è stata accompagnata da due gruppi musicali. Sembrerebbe che prima ancora del grande debutto, lavorava come commessa. Da quando poi la sua presenza musicale si è fatta sentire, l’abbiamo vista più volte al Festival di Sanremo. Proprio l’anno scorso, nel 2022, ha partecipato alla famosissima Kermesse con il brano Miele: canzone che i telespettatori hanno da subito amato.

Chi la segue da anni e continua a farlo sa sicuramente che il punto che ha segnato quell’esordio importante nella musica è arrivato quando ha partecipato ad X-Factor. Nel 2008 infatti è stata tra le concorrenti del talent show tanto da classificarsi al secondo posto. Sono passati anni da allora, ricordate com’era prima? Vediamo insieme uno scatto di circa 14 anni fa della cantante.

Giusy Ferreri, com’era la cantante anni fa: ecco la foto del passato, ai tempi di X-Factor

Tra le voci più belle e ascoltate del panorama musicale italiano c’è sicuramente quella di Giusy Ferreri. Da quando la sua musica è diventata nota non abbiamo più potuto farne a meno. Ha iniziato a muovere i primi passi in questo ambito da piccola per poi negli anni rafforzare la sua passione, iniziando con la partecipazione a concorsi canori.

Ha lavorato come solista e in seguito ha iniziato a cantare accompagnata da gruppi musicali. Giusy ancor prima di conoscere il successo, sembrerebbe che lavorasse come commessa in un supermercato, voi lo sapevate? Ma il talento che aveva dentro è poi venuto fuori, ed era difficile che non succedesse. La cantante nel 2008 ha partecipato ad X-Factor. E’ stato proprio nel famoso talent che si è fatta conoscere e apprezzare. Questo è stato sicuramente il punto di partenza verso il successo che l’ha accompagnata in tutto questo tempo. Ma ricordate com’era allora?

Questo è uno scatto ripreso da un video del programma. Giusy era giovanissima, parliamo di ben 14 anni fa. Rispetto ad oggi non è cambiata moltissimo. Ci sono dei dettagli da notare: per esempio, negli ultimi tempi ha dato un colore diverso alla sua capigliatura. Per il resto, non sarebbe stato difficile riconoscerla. Voi seguite il suo percorso fin dall’inizio?