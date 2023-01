L’Amica Geniale 4: chi saranno le nuove Lila ed Elena nell’ultima stagione e quando va in onda

Ciak alle riprese de L’Amica Geniale 4: ma chi saranno le nuove Lila ed Elena nell’ultima stagione e quando andrà in onda?

Le vicende di Lila e Lenù portate sugli schermi Rai hanno appassionato milioni di telespettatori che non hanno perso un episodio della serie che trae spunto dai romanzi di Elena Ferrante. L’Amica Geniale 4 sarà l’ultima stagione della storia che vede al centro le due protagoniste, che ormai giunte in età adulte si trovano ad affrontare situazioni nuove e ben diverse da quelle nelle quali le avevamo viste immerse nelle precedenti stagioni.

E così, Gaia Girace e Margherita Mazzucco si svestono delle vesti delle due protagoniste per dar ora spazio a volti che interpreteranno le nuove Lila ed Elena nella nuova stagione. Prima Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio nella prima stagione, poi Gaia Girace e Margherita Mazzucco nelle due stagioni centrali. Ma chi vestirà in questa quarta ed ultima stagione i panni di Lila ed Elena? E soprattutto, quando andrà in onda L’Amica Geniale 4?

L’Amica Geniale 4: quando va in onda

C’è grande attesa nell’aria per quella che sarà l’ultima stagione che vedremo trasmessa sui nostri piccoli schermi. Il best seller di Elena Ferrante ha di certo riscosso un clamoroso successo. Con L’Amica Geniale, la storia che la scrittrice ha raccontato è stata quella di due personaggi femminili che si sono dovute fare strada, in modo diverso, in una società difficile e maschilista e dedita al servilismo da parte delle donne. In questo contesto, Lila ed Elena si differenziano. La prima, audace ed anche spudorata non ha il timore di dire quello che pensa. Intelligente ed astuta, le prova tutte per diventare una donna che non dipende da nessuno.

Elena invece, l’abbiamo vista nell’ultima stagione in preda ad una sorta di crisi di identità. Quando rivede Nino, non sa più cosa vuole. Cedere alla passione di quell’amore giovanile o essere la brava scrittrice, moglie, mamma e donna di casa? In questa nuova stagione ritroveremo le due protagoniste intente ad affrontare altre situazioni e con un legame che col tempo è andato sbiadendosi. La città di Napoli ha fatto da sfondo alle riprese delle tre precedenti stagioni, ed anche in questa quarta stagione non può mancare un giro tra le strade più belle della città.

E’ da qualche tempo ormai che le riprese della quarta stagione hanno preso il via, e dopo la pausa natalizi sarà proprio a partire dai prossimi giorni che si ritornerà sul set per riprendere in mano i copioni e per ripartire con le registrazioni. Su quando andrà in onda L’Amica Geniale nell’ultima stagione ci sarà di sicuro un po’ da attendere perché si prospetterebbe la messa in onda nel 2024, ma aspettiamo ancora un po’ per la data ufficiale. Quanto invece ai volti che in questa nuova stagione interpreteranno le nuove Lila ed Elena, abbiamo delle risposte.

Chi saranno Lila ed Elena da adulte

Si vociferava già da un po’ che il volto di Elena in L’Amica Geniale 4 sarebbe stato quello di Alba Rohrwacher, voce narrante del personaggio nelle stagioni precedenti. Sarà lei ad interpretare Elena adulta.

Per quanto riguarda il volto di Lila, ovvero Raffaella Cerullo, in questi mesi erano state fatte diverse ipotesi. Si era parlato di Luisa Ranieri, di Serena Russo. Ma è uno il nome che più di tutti ha poi fatto il giro del web. Quello di Irene Maiorino. Sebbene non siano state date delle conferme è quasi certo che si parli di lei.

La storia riprenderà proprio dal momento in cui era calato il sipario sulla terza stagione. Elena intenta a fuggire con il suo primo amore, Nino, scopre che lui non ha mai realmente lasciato la moglie. Questo la porta a cadere in una profonda crisi, perché dentro si domanderà che cosa, a quel punto, abbia fatto. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo nella prossima stagione: L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta.