Luisa Ranieri nel suo primissimo spot pubblicitario, la ricordate?

Luisa Ranieri, bella oggi come agli esordi: eccola nel suo primissimo spot pubblicitario, la ricordavate così?

In onda questa sera con la seconda puntata della seconda stagione di ‘Lolita Lollobosco‘. In onda su Rai 1 Luisa Ranieri è tornata, a partire dalla precedente settimana, a vestire i panni del vicequestore coi tacchi.

Già a partire dalla prima stagione aveva acquisito un successo davvero incredibile. Una bellezza rara quella di Luisa Ranieri che con un incredibile fascino è riuscita a conquistare gli schermi, per non parlare del talento nelle vesti di attrice. Ma, sebbene la sua sia una carriera iniziata anni addietro, sapevate che Luisa Ranieri ha esordito come attrice “per caso”? Ebbene, la moglie di Luca Zingaretti ha infatti raccontato a Verissimo come tutto ha avuto inizio. Nel salotto della conduttrice Silvia Toffanin l’attrice aveva infatti raccontato in una precedente intervista che tutto ha avuto inizio così per caso: “Per aiutare un mio caro amico che ho perso quest’anno, un po’ come dire ti aiuto io“, aveva raccontato ai microfoni di Verissimo. E’ così diventata attrice e celebre è stato il suo personaggio nel film di Leonardo Pieraccioni. Ma il vero successo è arrivato quando ha preso parte allo spot pubblicitario divenuto poi virale ed ancora oggi ben noto. Ricordate com’era Luisa Ranieri nel suo primissimo spot pubblicitario della “Nestea”?

Luisa Ranieri nello spot pubblicitario della “Nestea”, in quanti la ricordano?

La sua era una carriera che si sarebbe dovuta costruire lontano dalle telecamere, diciamo più in tribunale. Ebbene, da giovanissima la bellissima Luisa Ranieri aveva intrapreso gli studi in Giurisprudenza per diventare un giorno avvocato. Eppure, a quanto pare la vita le ha riservato qualcosa di diverso. Oggi la conosciamo per essere un personaggio televisivo ben noto sullo schermo e per essere la moglie di uno degli attori più noti, Luca Zingaretti. Sul suo canale social possiamo ritrovare scatti di famiglia in cui appare insieme alla sua metà ed alle loro dolci bambine, ma vi sono anche scatti in cui l’attrice si mostra più bella che mai.

Dopo aver deciso di non portare a termine gli studi in Legge per diventare avvocato, Luisa Ranieri ha ottenuto successo davanti la telecamera. Era il 2001 quando il noto spot pubblicitario della ‘Nestea’ l’ha vista protagonista. Voi la ricordate?

La sua è sempre stata una bellezza che usciva fuori dallo schermo. Un dettaglio che però non sfugge a nessuno è che è con la sua semplicità che l’attrice è riuscita dal primo momento ad essere di grande impatto sullo schermo. Una bellezza rara che conquista ed affascina chiunque. Oggi sono trascorsi un bel po’ di anni da quando è divenuta nota grazie a quello spot pubblicitario, ma possiamo a gran voce dire sicuramente che Luisa Ranieri sia una donna davvero incantevole. E voi cosa ne pensate?