Wanda Nara irriconoscibile: addio biondo, “Il mio colore naturale”; la showgirl ha stupito tutti con le ultime immagini condivise sui social.

Ben 15, 6 milioni di followers su Instagram, dove difficilmente passa inosservata. Wanda Nara è uno dei personaggi più chiacchierati del momento, e non solo per la turbolenta rottura con Mauro Icardi. La modella e showgirl è una vera e propria star sui social, dove condivide diverse immagini legate al suo lavoro, ma anche attimi di vita quotidiana, in compagnia dei suoi amati bambini.

E proprio l’ultimo video condiviso dall’argentina sul suo canale ufficiale di Instagram ha lasciato tutti senza parole. Il motivo? La Nara si è mostrata col suo colore di capelli naturale: davvero strano non vederla bionda! Curiosi di scoprire il suo ultimo ‘colpo di testa’? Vi stupirà.

Wanda Nara si mostra col suo colore naturale: che trasformazione!

Divenuta famosa in Italia soprattutto per via del legame, sentimentale e lavorativo, con l’attaccante argentino Icardi, oggi Wanda Nara è una vera e propria star nel nostro Paese. Dove si è fatta conoscere meglio in tv grazie al ruolo di opinionista al GF Vip, qualche anno fa, scelta da Alfonso Signorini per affiancare Pupo. Un’esperienza inedita per l’allora Lady Icardi, che mostrò diverse sfaccettature di sé, entrando nel cuore del pubblico. Pubblico che oggi continua a seguirla sui social, in particolare su Instagram, dove Wanda è super attiva. Il suo profilo conta più di 15 milioni di followers, provenienti da ogni angolo del mondo. Lì condivide foto e video delle sue giornate ed è davvero raro che un contenuto della Nara non attiri l’attenzione del web. Avete visto, ad esempio, l’ultimo video, condiviso qualche ora fa da Wanda su Instagram?

L’argentina è alle prese con un nuovo progetto lavorativo, che definisce “molto bello”, ma di cui non svela i dettagli. Quello che mostra, però, è il suo nuovo colore di capelli, scelto per l’occasione. Come si legge nella didascalia del post, si tratta proprio del colore naturale della bellissima Wanda, che siamo abituati a vedere con i capelli biondi. Ebbene, dimenticate quella immagine e date un’occhiata:

Eh si, Wanda Nara senza il suo iconico biondo sembra quasi un’altra persona, ma il risultato è assolutamente ‘wow’: capelli naturali e poco trucco, semplicemente incantevole. Una pioggia di complimenti e likes ha invaso il post della showgirl, che ha convinto tutti con la sua versione ‘morocha’. “Cambia, tutto cambia”, ha scritto Wanda nella didascalia allegata al video girato a Buenos Aires, che in poco tempo ha collezionato migliaia e migliaia di likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per lei, che si conferma una delle donne più apprezzate del momento. E voi, cosa ne pensate di questa ‘nuova’ Wanda?