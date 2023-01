Giovanna Civitillo, ve la ricordate da giovanissima? Ecco com’è cambiata l’amata showgirl.

Giovanna Civitillo è una showgirl molto amata. Saprete benissimo che è la moglie di Amadeus. Si sono conosciuti nello studio televisivo de L’Eredità e dopo la prima uscita non si sono mai più lasciati. Sono trascorsi anni da quel primo sguardo e da quel primo incontro ma da allora la coppia non si è più separata.

Si sonon sposati nel 2009 con il rito civile, anno in cui è nato il primogenito, Josè Alberto. Il matrimonio in chiesa è arrivato dopo 10 anni. La showgirl ha cominciato a lavorare in televisione anni fa, sia in rai che in mediaset, come ballerina. Sono tanti i programmi che hanno visto la sua presenza, come Fantastica italiana, Carràmba! Che sorpresa, Beato tra le donne, Domenica in.

Il conduttore è al timone del Festival di Sanremo e quest’anno sarà la sua quarta conduzione. Per portare avanti la kermesse ha bisogno di tanto sostegno e la sua bella moglie non glielo fa mancare mai. Infatti è sempre presente, pronta a sostenerlo! Oggi Giovanna è una donna bellissima ma vi ricordate com’era anni fa? Eccola da giovanissima!

Giovanna Civitillo, com’era da giovanissima: com’è cambiata la showgirl

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Si sostengono a vicenda e abbiamo avuto modo di percepirlo durante i diversi Festival di Sanremo dove il conduttore ha sempre ricevuto il grande appoggio di sua moglie. Giovanna è una showgirl amatissima, ma è anche una ballerina e oggi è un personaggio televisivo molto amato.

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscerla meglio. I suoi esordi, proprio come ballerina, hanno fatto sì che divenisse popolare al pubblico. La moglie di Amadeus ha anche recitato. Al cinema ha fatto parte del film Il pranzo della domenica mentre sul piccolo schermo in un episodio della serie Camera Cafè e in uno de L’allieva. Giovanna è tanto apprezzata, lo è non solo per la sua persona, almeno per quello che ha dimostrato e raccontato di essere, ma soprattutto per il talento. Abbiamo detto che ha iniziato a lavorare anni fa, ma vi ricordate com’era allora?

Ecco uno scatto della showgirl da giovanissima. Ha pubblicato questa foto sul suo canale instagram qualche anno fa: “Buongiorno, e adesso anche mia mamma mi invia vecchie foto”, aveva scritto a corredo. Come scrive negli hashtag, sembrerebbe che la foto sia inerente il suo percorso a Ciao Darwin. Infatti, per chi non lo sapesse, ha anche fatto parte dell’amatissimo format. Giovanna era giovanissima e molto bella, proprio come oggi! I piccoli cambiamenti ci sono stati ma sarebbe stato facile riconoscerla guardando questa foto e osservandola oggi!