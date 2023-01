La ricordate ne Il Segreto? Ha appena annunciato una notizia meravigliosa

Protagonista assoluta delle prime stagioni de Il Segreto, Megan Montaner ha annunciato una splendida notizia: i fan sono al settimo cielo.

Era il 2013 quando, in Italia, è andato in onda il primo episodio di una soap che è diventata una delle più amate di sempre. Parliamo de Il Segreto, la telenovela spagnola che ha tenuto compagnia ai telespettatori per quasi dieci anni. Dieci anni di emozioni, colpi di scena, intrighi e trame accattivanti: la chiusura della serie ha rappresentato un brutto colpo per i telespettatori. Che avranno per sempre nel cuore la dolce Pepa.

Si tratta della protagonista assoluta delle prime stagioni della soap opere: il segreto, citato nel titolo, riguardava proprio la giovane levatrice, tanto odiata da Francisca Montenegro. La storia d’amore, tormentatissima, con Tristan ha fatto sognare il pubblico, ma oggi vi parliamo di un’altra favola d’amore. Che non riguarda Pepa, ma la meravigliosa attrice che le ha donato il volto. Si tratta di Megan Montaner, celebre attrice, protagonista di tantissime serie di successo, tra cui Grand Hotel, trasmessa anche su Canale 5. Cosa è successo alla splendida attrice negli ultimi giorni? L’annuncio è dolcissimo!

L’attrice de Il Segreto ha una meravigliosa novità: la notizia fa impazzire i fan

Si chiama Megan Montaner, ma per molti fan è semplicemente Pepa. Per anni, il personaggio de Il Segreto ha fatto compagnia al pubblico di Canale 5, che continua ad essere affezionato all’attrice, nonostante sia uscita di scena (tragicamente) dalla serie un bel po’ di anni prima della fine. La determinazione della Aguirre, il modo in cui ha sempre affrontato la perfida Donna Francisca e la forza con cui ha sempre difeso le persone che ama: impossibile dimenticare Pepa! E, pochi giorni fa, l’attrice ha annunciato una splendida notizia, che ha reso super felice tutti i suoi sostenitori che non l’hanno mai abbandonata.

“Benvenuto piccolo Soren”, ha scritto in allegato all’ultimo scatto condiviso su Instagram. Sì, la bellissima Megan è diventata mamma per la seconda volta! Il piccolo Soren è venuto alla luce il 16 gennaio 2023 e farà compagnia al suo fratello maggiore, Kael, nato nel 2017. Dal 2013, l’attrice spagnola è legata al biologo Gorka Ortuzar, padre dei due bebé.

Una dolcissima novità, quella annunciata dalla Montaner sui social e, in pochissimo tempo, il post è stato letteralmente invaso dall’affetto di amici, fan e colleghi. Tutti hanno voluto esprimere la loro gioia all’amatissima attrice, da qualche giorno mamma bis.

Una pioggia di auguri e cuoricini tra i commenti al post, dove Megan ha postato un dolce scatto del neonato, mostrandone alcuni teneri dettagli. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare a Megan i nostri migliori auguri. E benvenuto al mondo piccolo Soren!