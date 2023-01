Protagonista assoluto di Uomini e Donne, avete visto la sorella? Sono due gocce d’acqua

Alessio Corvino è uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne: avete visto la sorella? La somiglianza è incredibile.

Proseguono le avventure dei protagonisti di Uomini e Donne. La trasmissione di Canale 5 continua ad appassionare il pubblico, che non vede l’ora di scoprire se, nelle prossime settimane, ci saranno le tanto attese scelte. Federico e Lavinia, infatti, sono giunti agli sgoccioli del loro percorso sul trono: assisteremo al lieto fine?

Se Federico sembra essere sulla strada giusta, avendo creato qualcosa di importante sia con Carola che con Alice, più delicata è la situazione di Lavinia. La tronista è in seria difficoltà, poiché è legata ad entrambi gli ‘Alessio’, ma non si sente affatto ricambiata. La Mauro non crede nell’interesse che i suoi corteggiatori provano per lei ed è invasa dai dubbi. In attesa di scoprire chi dei due riuscirà a rubarle il cuore, ci concentriamo su Alessio Corvino, il corteggiatore originario di Caserta. Del suo profilo social si è parlato molto, anche in trasmissione, ed è proprio lì che Alessio ha condiviso diversi scatti in compagnia della sorella. Li avete visti insieme? Sono identici!

Uomini e Donne, avete visto la sorella di Alessio Corvino? Identici

Alessio Corvino è uno dei protagonisti assoluti dell’attuale edizione di Uomini e Donne. Insieme all’altro Alessio (Campoli), sta corteggiando Lavinia Mauro, ma non senza difficoltà. Le incomprensioni, nel corso della loro conoscenza, sono davvero tante e non tutti sono sicuri che tra i due possa funzionare, fuori dal programma. In molti, però, si sono appassionati alla loro turbolenta frequentazione e sperano che, alla fine, sia proprio lui ad uscire dal programma con la dolce Lavinia.

Al momento, dopo quattro mesi e mezzo, Alessio ha dichiarato di provare un forte trasporto per la tronista, ma quest’ultima non è sembrata soddisfatta delle sue parole. I due riusciranno a trovare un punto di incontro e a viversi questo sentimento in serenità? Lo scopriremo molto presto e, nel frattempo, vi mostriamo uno degli scatti condivisi dal casertano sui social. Uno scatto in compagnia della sorella Fatima.

Su Instagram, Alessio ha condiviso diversi scatti in compagnia della sua famiglia e, in particolare, la somiglianza con la sorella vi lascerà di stucco. Sono davvero identici, date un’occhiata:

Eh si, due gocce d’acqua! Un legame speciale, quello che lega Alessio alla sua famiglia, come si evince dall’hashtag che il corteggiatore allega spesso ai suoi post: “family first”. Il bel Corvino troverà anche l’amore grazie al programma di Canale 5? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Gennaio è ormai agli sgoccioli e le scelte sono sempre più vicine… Lavinia avrà il suo momento magico con la pioggia di petali rossi al centro dello studio? Noi non possiamo che augurarglielo!