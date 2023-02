Andrea ha stregato tutti a Uomini e Donne ma sui social era già famoso: ecco perché

Il nuovo corteggiatore Andrea ha stregato tutti a Uomini e Donne ma sui social era già famoso: cosa sappiamo su di lui.

È tempo di nuovi troni a Uomini e Donne! Nonostante le scelte di Lavina e Federico non siano ancora arrivate, nella puntata in onda ieri, 31 gennaio 2023, è stata presentata la nuova tronista, la splendida Nicole.

Come di consueto, per lei sono scesi una fila di corteggiatori, arrivati in studio per un appuntamento al buio: nessuno si loro sapeva che avrebbe trovato Nicole in puntata. Chi di loro riuscirà rubare il cuore della bella tronista? Quel che è certo è che, ad uno di loro, è bastato davvero poco ad attirare l’attenzione dei presenti in studio. Compresa la dama del trono Over Roberta, che non ha potuto fare a meno di notare uno dei corteggiatori. Si tratta di Andrea, il primo a scendere le scale. La sua bellezza ha colpito tutti, ma avete visto i suoi canali social? È già famosissimo.

Uomini e Donne, Andrea è il nuovo corteggiatore di Nicole: i suoi canali social sono seguitissimi

È bastato poco ad Andrea per colpire tutti a Uomini e Donne. Sia in studio che sui social, in tanti hanno sottolineato la bellezza del nuovo corteggiatore. Maria De Filippi, in particolare, ha notato anche una certa somiglianza tra il nuovo arrivato e l’ex tronista Davide Donadei, attualmente nella casa del GF Vip 7. Nascerà qualcosa con la nuova tronista Nicole? In attesa di scoprirlo, diamo un’occhiata ai social del bel corteggiatore.

Come sempre accade con le new entry, in tanti si saranno chiesti come trovarlo sui social e, in particolare, su Instagram. Ebbene, sui social Andrea non è un volto sconosciuto! Il 31 enne romano è un famoso osteopata e tra i suoi pazienti ci sono tantissimi volti noti dello spettacolo. Da Elettra Lamborghini a Lorella Boccia, il suo canale social è ricco di scatti in compagnia dei suoi pazienti vip. Ma non solo. Attraverso Instagram e Tik Tok, il dott. Foriglio ( è questo il suo nickname) condivide diversi video e reel in cui mostra i suoi trattamenti, fornendo consigli e dritte utili. Date un’occhiata:

Su Instagram, al momento, Andrea, che è anche autore del libro “Da Zero a Benessere”, può contare su quasi 35 mila followers. Un numero destinato a salire data la popolarità che Uomini e Donne regala ai suoi protagonisti. E voi, cosa aspettate a seguirlo?

Uomini e Donne anticipazioni: Nicole è già uscita con Andrea

Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne Classico e Over, relative all’ultima registrazione del 28 gennaio, Nicole ha già portato in esterna Andrea e tra i due ci sono stati diversi abbracci nel corso dell’uscita. Secondo quanto si legge, il corteggiatore avrebbe portato alla tronista dei fiori in studio per poi chiederle di ballare insieme. L’inizio promette bene: sta per nascere un nuovo amore? Non perdetevi le prossime puntate del dating show di Canale 5 per tutte le novità.