“Non c’è stata alternativa”: Al Bano, la verità su Romina ed il retroscena su Loredana Lecciso

Al Bano mette i puntini sulle i: il cantante racconta la verità su Romina Power e quel retroscena con Loredana Lecciso

“Il triangolo no, non l’avevo considerato“: cantava Renato Zero ed a quanto pare nemmeno Al Bano lo aveva per nulla preso in considerazione. Il noto cantante ha voluto di fatti fare chiarezza sulla questione che lo vede al centro delle cronache rosa insieme alle due donne che da anni ormai sono al centro della sua vita, seppure in modo diverso.

Quello che era stato un sodalizio artistico fra Al Bano e Romina Power sappiamo bene che è stato molto di più. Profondo e grande è stato l’amore giovanile che ha unito i due in una relazione intensa e ricca di emozioni, belle e brutte. Dapprima gli anni del successo, quelli che poi hanno coinciso con i momenti clou della loro storia d’amore. Poi il matrimonio e poi ancora la nascita dei loro figli. Dalle gioie al dolore per la scomparsa della loro figlia Ylenia Carrisi, insieme i due hanno indubbiamente condiviso molto.

Dopo la fine della loro relazione, nella vita di Al Bano è però è entrata un’altra donna: Loredana Lecciso. Anche con lei Al Bano ha costruito la sua famiglia e si da il caso che ancora oggi, dopo alti e bassi, Loredana Lecciso sia la compagna di vita del cantante di San Marcellino. Ma a mettere i puntini sulle i ed a chiarire come stiano davvero le cose fra loro ci ha pensato proprio Al Bano che in un’intervista a Novella 2000 ha ripercorso i momenti trascorsi in compagnia di Romina Power sottolineando anche i motivi della fine della loro storia e l’amore invece con Loredana Lecciso.

Al Bano su Romina Power: “Con Romina non c’è stata alternativa”

Un amore che ha fatto battere il cuore ad entrambi agli inizi degli anni ’60 quando tutti e due erano agli albori di quella che sarebbe diventata di lì a poco una carriera d’oro. Al Bano e Romina Power sono stati, a partire da quegli anni, protagonisti delle cronache rosa. E tuttavia, ancora oggi occupano un posto in prima pagina, bisogna dirlo.

A Novella 2000 il cantante ha voluto precisare che dopo la definitiva fine della loro storia d’amore, giunta al termine perché era stata l’artista a lasciarlo, non c’è stato alcun triangolo amoroso a fare da collante fra i ‘3’. L’amore tra Romina Power ed Al Bano era già giunto al capolinea, ben 10 anni prima che il cantante facesse poi quell’incontro che gli ha cambiato la vita. “Con Romina non c’è stata alternativa. Decise di andarsene e lo fece“, ha detto il cantante ringraziandola per tutto quello che si sono dati. Nella sua vita però c’è ormai da tempo Loredana Lecciso, amore della sua vita.

Il retroscena su Loredana Lecciso

Oggi una coppia unita più che mai. Alla sua dolce metà il cantante ha rivelato quanto Loredana Lecciso sia stata per lui preziosa. “Una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita“: ha raccontato il cantante parlando del suo rapporto con la sua metà.

Il loro è un amore che li tiene uniti insieme da più di 20 anni. Certo, anche la loro relazione ha avuto dagli alti e bassi ma insieme sono sempre riusciti a superare le avversità. Quello che è certo è che il cantante ha intrapreso una relazione con la Lecciso solamente anni dopo dalla fine della storia d’amore con Romina Power.