Vi ricordate di Kara in Smallville? Vedere l’attrice dopo anni vi lascerà senza parole

Vi ricordate di Kara nella serie tv Smallville? E’ un personaggio molto vicino al protagonista: l’attrice dopo anni si mostra così!

Smallville è una serie televisiva statunitense che abbiamo seguito dal 2002 fino al 2011, con la messa in onda di ben 10 stagioni. Quando esordisce veniamo immersi nella storia di Clark, un bambino che arriva nella cittadina dopo una catastrofica pioggia di meteoriti. Sono i coniugi Martha e Jonathan Kent a trovarlo vicino ad un’astronave.

Decidono di non raccontare la verità a nessuno e di adottarlo, crescendolo come un figlio. Da subito scopriranno la sua vera natura: ha dei poteri soprannaturali, come la velocità e la forza. Quando diventa adolescente iniziano a sorgere dei problemi. Il giovane comincia ad andare al liceo e nascondere le sue capacità diventa sempre più complicato, soprattutto agli occhi di Lex Luthor, il figlio del multimiliardario senza scrupoli Lionel. Il ragazzo viene salvato proprio da Clark e da quel momento inizia a nutrire dei dubbi che lo portano ad indagare su quanto successo con una certa insistenza.

Tutti i personaggi in scena ci hanno conquistato: ci siamo fatti travolgere dalla trama, seguendo la storia dal primo all’ultimo episodio. Tra i tanti protagonisti, vi ricordate di Kara? Arriva nella settima stagione. E’ la cugina kryptoniana di Clark, e anche lei come il giovane, giunge con una navicella e ha poteri. Solo che Kara rimane per 18 anni addormentata in essa fino a quando non si risveglia. Questo personaggio femminile è stato interpretato dall’attrice Laura Vandervoort: a distanza di anni avete visto com’è cambiata? Ecco lo scatto che vi lascerà senza parole.

Ha interpretato Kara in Smallville, personaggio molto vicino al protagonista: a distanza di anni ecco oggi l’attrice

In Smallville abbiamo seguito la storia di tanti personaggi diversi e tra questi ricorderete quella di Kara, la cugina di Clark. E’ stata inviata sulla terra con il giovane solo che lei resta addormentata fino ai 18 anni nella navicella.

Possiede tutte le capacità che ha il protagonista, in più sa anche volare, cosa che Clark acquisirà soltanto dopo. Kara ha fatto parte della serie per poche stagioni. L’abbiamo vista arrivare nella settima, mentre nell’ottava e nella decima arriva come ‘ospite speciale’. L’attrice che l’ha interpretata è Laura Vandervoort. Sono passati anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista nei panni della cugina di Clark, ecco com’è oggi.

Guardando questa foto sembra che non sia per nulla cambiata: sono trascorsi più di 10 anni da allora ma per Laura pare che il tempo non sia andato avanti. Era una giovane bellissima in Smallville e oggi è una donna altrettanto bella. Facendo il confronto, non sarebbe stato difficile riconoscerla, non trovate?