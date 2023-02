“Mi sto facendo aiutare”: Elettra Lamborghini racconta tutto in lacrime 

Elettra Lamborghini ospite dello show di Alessandro Cattelan ha raccontato del periodo difficile che sta vivendo: “Mi sto facendo aiutare”.

Elettra Lamborghini negli ultimi mesi è stata spesso al centro dell’attenzione per il suo rapporto con la sorella Ginevra. I riflettori si sono accesi dopo che quest’ultima è entrata nella casa del GF Vip come concorrente. Nelle prime puntate si è spesso parlato del loro legame.

Le due sorelle sono da alcuni anni molto lontane per questioni che ad oggi risultano non del tutto chiare al pubblico. Nonostante l’ex vippona abbia più volte svelato alcuni retroscena personali, non si sa effettivamente molto sulla reale motivazione dell’allontanamento. La risposta di Elettra però in quell’occasione arrivò più in fretta che mai: fece giungere una diffida al reality e a Ginevra, un modo per esortare la trasmissione a non parlare più di lei. Oltre a questo spazio privato della vita della cantante di cui siamo venuti a conoscenza, recentemente proprio lei non si è tirata indietro nel raccontarsi.

In un’intervista nel programma in onda su Rai due Stasera C’è Cattelan ha parlato del periodo non proprio facile che sta vivendo: “Mi sto facendo aiutare”.

Elettra Lamborghini racconta il periodo difficile che sta attraversando: “Mi sto facendo aiutare”

Elettra Lamborghini, ospite in una puntata nel salottino di Stasera C’è Cattelan in onda su Rai due, parlando con il conduttore, ha raccontato un momento molto privato della sua vita. La cantante ha spiegato di vivere in un periodo non proprio facile e di essere triste e disillusa.

A questo punto Cattelan le ha chiesto di parlare apertamente. Elettra ha spiegato di non avere problemi con suo marito, anzi, lui gli è stato accanto e lo è sempre: “E’ un gioiellino quel ragazzo. Sono molto fortunata. In questi giorni ho pianto tanto e lui mi è stato vicino”. Ha confessato che si sta facendo aiutare e di aver fatto sedute di EMDR, una terapia che lavora sui traumi.

L’artista ha spiegato di non riuscire a superare la morte della sua cavalla, è un qualcosa che le fa molto male, nonostante siano passati tre anni da quel brutto giorno: “Mi sto facendo aiutare. Io penso di aver avuto tre traumi, gli altri due però non te li racconto”. Infatti, non ha aggiunto o svelato altro, soffermandosi sulla perdita del suo amato animale. A quanto pare Elettra sta vivendo un periodo non propri facile, come aveva raccontato ad inizio febbraio in una puntata dello show di Alessandro Cattelan, svelando di aver chiesto aiuto e di aver sempre avuto in questi momenti di sconforto l’appoggio di suo marito Afrojack.