Elettra Lamborghini interviene sulla sorella Ginevra: la decisione come un fulmine a ciel sereno

Elettra Lamborghini dopo il silenzio ha deciso di intervenire sulla questione della sorella Ginevra al GF Vip: cos’ha dichiarato.

Ginevra Lamborghini all”interno della casa del Grande Fratello Vip ha più volte parlato del rapporto con sua sorella Elettra. Da tempo è noto che tra le due il legame sia freddo. La concorrente nella prima puntata, durante il video di presentazione, non aveva nascosto il fatto che la cantante quando si era sposata non l’aveva invitata.

Nei giorni seguenti è tornata a parlare della sua famiglia, raccontando dettagli inediti. Ha riferito di essersi sentita spesso esclusa; ha anche riportato un episodio accaduto a Natale dell’anno scorso. Sua madre la invitò ad andare via per tornare dopo due ore e cenare con lei. Ginevra dopo mezz’ora si presentò a tavola. Ha confessato di non aver avuto il contatto visivo degli altri. Quando le chiedono i motivi di questa rottura, fa riferimento al passato.

Spiega che tra le due c’è sempre stata una sorta di competizione. E’ stata la sua famiglia a metterle su questo piano ma non dà a loro la colpa di questo. Non c’è stato nessun litigio o punto che avrebbe portato Elettra ad allontanarsi. Nelle ultime ore, dopo averne nuovamente parlato in diretta, la cantante ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità.

GF Vip, Elettra e Ginevra Lamborghini: la cantante rompe il silenzio dopo le parole della sorella

Dopo la prima puntata abbiamo appreso in diretta, insieme a Ginevra, della diffida che Elettra Lamborghini le aveva mandato. Questo significava solo una cosa, mantenere il silenzio sulla questione. Cosa che non è accaduta.

Nella puntata di lunedì la concorrente è stata chiamata nuovamente da parte ed è tornata a parlare di quanto successo con sua sorella. Le continue dichiarazioni in diretta tv hanno portato a rompere il silenzio di Elettra. E’ intervenuta sui social mostrando prima il testo della diffida e nel secondo messaggio ha voluto fare chiarezza su alcuni punti.

Elettra esordisce dicendo che chi la conosce sa quanto sia una persona estroversa ma nonostante ciò è molto riservata nella sua sfera privata. Ha precisato, dopo le parole di Ginevra sul passato, di aver trascorso un’infanzia molto bella: “Quindi oltre a cadere dal pero rimango anche senza parole. La diffida è stata mandata un mese prima che iniziasse il programma”, spiega, in cui era stato chiesto a sua sorella di astenersi dal parlare di lei ricevendo una reazione positiva. La seconda diffida che abbiamo scoperto in puntata è stata un richiamo. Elettra scrive nero su bianco che non parlerà ancora di questo teatrino. Ritiene che andare in televisione e metterla in cattiva luce non sia rispettoso. Confessa di non aver mai ricevuto nessuna lettera personale da parte di Ginevra, come aveva riferito.

Termina il messaggio con una ‘decisione’ ferma, non andrà in puntata per chiarire la questione: “Dormite tranquilli se pensate che andrò lì a fare dello show”.