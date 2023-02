Amici, Aka7even e LDA fidanzati con due sorelle: ecco chi sono

Gli ex concorrenti di Amici Aka7even e LDA hanno ritrovato l’amore con due sorelle: si tratta di due gemelle famosissime.

Sono stati due protagonisti assoluti del talent show di Maria De Filippi, ma in due edizioni differenti. Aka7even ha incantato tutti con la sua voce nel corso ventesima edizione di Amici, mentre LDA ha deliziato il pubblico in quella successiva. Ad accomunarli la passione per il canto e le origini napoletane, ma non solo…

I due ex allievi di amici sono diventati ‘cognati’! Sì, avete capito bene. Entrambi sono usciti allo scoperto con le loro nuove fiamme, che sono sorelle. L’annuncio è arrivato come accade di solito nell’era dei social, attraverso uno scatto condiviso nelle stories di Instagram.

Quando Luca Marzano, vero nome di Aka7even, ha rivelato l’identità della sua nuova metà, i fan più attenti non ci hanno messo molto a notare che si trattava proprio della sorella gemella della fidanzata di un altro giovane artista napoletano, Lda. Chi sono le due fortunate gemelle? Le conosciamo benissimo!

Amici, Aka7even e LDA si sono fidanzati con due sorelle: ecco di chi si tratta

Un periodo magico per Aka7even e LDA, non solo dal punto di vista artistico. Dopo la partecipazione ad Amici 22, per i due cantanti partenopei è iniziata una carriera che è in continua ascesa. Entrambi sono già saliti (giovanissimi) sul palco dell’Ariston, ottenendo un enorme successo. Ma le gioie per i due ex allievi dello show di Maria De Filippi non riguardano soltanto l’ambito lavorativo: tutto procede a gonfie vele anche in amore! I due giovani artisti sono fidanzati con due meravigliose sorelle gemelle:

Si tratta di Francesca e Miriam Galluccio, due gemelle napoletane, molto famose su Tik Tok: la prima è legata ad Aka7even, mentre Miriam è la nuova compagna del figlio di Gigi D’Alessio. Sulla celebre piattaforma social, le 21enni gestiscono un profilo di coppia chiamato “Galluccio Twins” e seguito da oltre 50 mila followers. Un profilo nel quale condividono balletti e clip divertenti, replicando i trend più famosi del momento. Come si legge nelle bio dei rispettivi profili social, le sorelle Galluccio studiano Moda all’Università Vanvitelli di Napoli.

Non è noto quando le storie d’amore degli ex di Amici siano nate esattamente. LDA è uscito allo scoperto qualche settimana fa, con una romantica foto di un bacio della sua Miriam, condiviso proprio dalla giovane ragazza: a quanto pare, però, la storia va avanti da mesi. Il primo scatto di coppia di Aka7even e Francesca, invece, è spuntato fuori solo nelle scorse ore, ma i due sembrano più affiatati che mai. Non ci resta che augurare tutta la felicità del mondo a queste nuove coppie. Vi piacciono insieme?